Rivera afirma que Rajoy ha pactado con PNV y ERC su política en Cataluña y por eso ya no consulta con Ciudadanos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pactado con el PNV y ERC la forma de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y por eso ha dejado de consultar con la formación naranja las medidas que adopta en este ámbito.

Rivera se ha pronunciado así un día después de que su partido retirara su apoyo al Ejecutivo de Rajoy en la aplicación del artículo 155 por considerar que lo hace de manera "blanda". Según ha indicado, lo que reclama Cs es "que siga aplicando la Constitución, que no levante el pie del acelerador".

"No puedo apoyar" que desde la Generalitat "nos metan goles con las facturas falsas del golpe de Estado, que en la educación se señale a los hijos de guardias civiles" y el Gobierno no abra expedientes a los profesores "o que no se recurra (ante el Tribunal Constitucional) el voto delegado fraudulento de (los diputados catalanes) Carles Puigdemont y Toni Comín", ha explicado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Considera que este tipo de omisiones por parte del Gobierno se deben a que "ha decidido pactar con el PNV y con ERC cómo salir de este lío", en referencia a la cuestión de Cataluña, donde pronto acabará el plazo para poder investir a un nuevo presidente de la Generalitat antes de tener que convocar elecciones de nuevo.

RAJOY INTENTA SOBREVIVIR "A CUALQUIER PRECIO"

El presidente de Cs cree que el Gobierno intenta "no enfadar" a esos dos partidos y que no actúa contra la decisión de la Mesa del Parlament de permitir que Puigdemont y Comín deleguen su voto porque así facilita que las fuerzas independentistas invistan a un candidato, se forme un nuevo Ejecutivo autonómico y se desactive el 155.

"Estoy convencido de que ellos, que quieren que haya Gobierno de cualquier manera, estarán hablando con ellos", ha afirmando, criticando que ahora el Ejecutivo trate al nacionalismo como "el bueno de la película, su gran aliado", y vea a Ciudadanos como "un problema".

Desde su punto de vista, todo esto forma parte de "una decisión táctica" porque Rajoy "intenta sobrevivir políticamente a cualquier precio" ahora que ve que "electoralmente no le va bien" al PP, y al presidente del Gobierno "le incomoda mucho que su socio de investidura a la vez compita electoralmente" con él.

Rivera considera que ese es el motivo por el que desde enero, tras el "batacazo" del PP en los comicios catalanes, "Rajoy se mete en un búnker". "Hace cuatro meses que no hablamos de Cataluña", un tema respecto al cual "el Gobierno "toma decisiones unilaterales", ha denunciado.

Cs QUIERE VER LAS FACTURAS DEL REFERÉNDUM

Respecto a qué tendría que ocurrir para que se restablezca el acuerdo entre ambas partes, ha exigido que la aplicación de la Constitución en Cataluña sea "innegociable", que haya comunicación, que se decida de forma consensuada los recursos que se presentan al TC y que el PP no mezcle "su crisis interna" con las políticas de Estado.

Asimismo, ha pedido acceso a la información de la que dispone el Ejecutivo sobre cómo financiaron los líderes independentistas el referéndum ilegal del 1 de octubre, que Ciudadanos aún no ha recibido pese a haberla solicitado, para saber si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vigiló adecuadamente o no las cuentas de la Generalitat.

Por último, Rivera ha dejado claro que Cs no va a dejar de apoyar los Presupuestos de 2018 por el desencuentro con el Gobierno en el tema catalán, y ha defendido que si aprueba las cuentas públicas no es para sostener al Ejecutivo, sino para que se empiecen a aplicar las medidas pactadas en ellas.

Además, ha advertido de que se equivoca quien piense que "la legislatura está hecha simplemente por tener Presupuestos". "Este Gobierno, que está en minoría y no puede sacar leyes sin el acuerdo de la Cámara", debe "tener en cuenta que le quedan dos años de legislatura" y decidir "si quiere quedarse a la deriva" o "tener socios y llegar a acuerdos", ha declarado.