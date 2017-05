Rivera cuestiona que PDeCAT, un partido con "experiencia en corrupción", presida la investigación al PP en el Congreso

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cuestionado este martes que el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT, la antigua Convergència), una formación con "experiencia en corrupción", pueda presidir la comisión de investigación sobre la financiación del PP, que se constituye este jueves en el Congreso.

Durante una reunión con su grupo parlamentario, Rivera ha afirmado que Ciudadanos hará un trabajo "duro y con rigor" en esa comisión porque no está en el Congreso para "pastelear". En este contexto, ha criticado que el candidato que se perfila para presidirla sea el coordinador de los diputados del PDeCAT, Jordi Xuclà.

"Si el PP quiere poner al partido de (Jordi) Pujol a presidir la comisión de investigación... Hombre, experiencia tiene. En corrupción. La madre superior y el señor Pujol, experiencia tienen un rato", ha indicado en referencia al expresidente de la Generalitat de Cataluña y a su mujer, Marta Ferrusola.

Según Rivera, el PP, el PSOE y los Pujol y la antigua Convergència "tienen una competición abierta" en materia de corrupción. Y les ha dejado claro que el objetivo de Ciudadanos es "investigar y pedir responsabilidades políticas", tanto en la comisión del 'caso Bárcenas' como en la comisión parlamentaria para investigar la gestión de las cajas de ahorro y su rescate, que también se constituye este jueves.

EL BIPARTIDISMO PODRÍA INTENTAR "BLINDARSE"

El líder de la formación naranja ha expresado su esperanza de que el bipartidismo (PP y PSOE) no intente "blindarse" y bloquear comparecencias o la adopción de determinadas conclusiones en esas comisiones, cuya creación, a su modo de ver, ha sido posible gracias al "papel decisivo" de Ciudadanos.

"Van a tener que venir a comparecer los responsables máximos tanto del saqueo de las cajas de ahorro como de la presunta financiación corrupta del PP", ha advertido, mencionando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra.

REFORMA ELECTORAL

También se ha congratulado de que este miércoles se vaya a constituir en la Cámara Baja la subcomisión que estudiará cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), y ha señalado que Cs defenderá listas desbloqueadas, una mayor proporcionalidad entre votos y escaños y la supresión del voto rogado para los españoles que votan desde el extranjero.

Además, ha dicho que Ciudadanos votará a favor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias "en lo que afecte a la discriminación del voto de algunos ciudadanos" de las islas, y también apoyará la reforma del sistema electoral de otras comunidades como Castilla-La Mancha, para acabar con la "cacicada" que aprobó el PP, o Andalucía.

UNA FISCALÍA INDEPENDIENTE

Por otro lado, Rivera se ha referido a las informaciones que apuntan a que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, planteó cambiar a los dos fiscales encargados de la 'operación Lezo' unas horas antes de que fuera detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

"Es de una gravedad extrema lo que está sucediendo, que el organismo publico que persigue los delitos y este señor, que persigue los de corrupción, sean precisamente los que intentan apagar las alarmas o que no se hagan registros", ha comentado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, recordando que Cs ya pidió la reprobación y el cese de Moix.

En este sentido, ha dicho que Ciudadanos propone que al fiscal general del Estado no lo nombre el Gobierno y así no actúe como "su brazo ejecutor" o "su compañero político". "Me gustaría que algún día los fiscales no trabajasen para el Gobierno y para tapar la corrupción, sino para perseguir los delitos de corrupción", ha manifestado.

Con ese objetivo, el partido naranja prepara una reforma de la legislación que rige a la Fiscalía, para modificar el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado y para que los fiscales tengan una protección y "no puedan ser presionados" por el poder ejecutivo.