Rivera recalca a Iglesias que el problema de España no es el Rey, que saca mejor nota, sino populismos y nacionalismos

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Rivera se ha referido así al artículo que Iglesias ha publicado en 'El País' cuestionando la utilidad de la Monarquía y aboga por la instauración de la República.

El líder de la formación 'naranja' ha mostrado su respeto por el modelo de Estado defendido por Iglesias, a quien ha animado a convencer a dos tercios del Congreso y a la mayoría del pueblo de que "España está muy mal porque Felipe VI es muy malo" y de que hay cambiar la Constitución.

"Yo, que no soy sospechoso de ser un monárquico tradicionalista, creo que el problema de España no es el Rey, sino Iglesias, Rufián, Puigdemont y Torra, es decir, el populismo y el nacionalismo", ha manifestado, antes de pedir al líder de Podemos que "no intente deslegitimar la democracia ni a las instituciones".

LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA "FUNCIONA"

El máximo dirigente de Ciudadanos ha defendido que la monarquía parlamentaria, con Felipe VI al frente, es un sistema que "funciona" y que tiene incluso una valoración "muy superior" a la que tuvo su padre, Juan Carlos I.

"Y mientras que las cosas funcionen, están bien", ha señalado Rivera, recordando, no obstante, que los españoles son soberanos y pueden definir un nuevo modelo de Estado si quisieran cambiar el actual.

Eso sí, ha remarcado a Iglesias que a mayoría de monarquías parlamentarias del mundo están situadas entre las mejores democracias del mundo y las que tiene mejora cotas de bienestar, entre las que ha citado Holanda, Dinamarca o Reino Unido.