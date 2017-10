Rivera critica que Iceta intente "presionar a los jueces" y pide al PSOE que le corrija

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha censurado al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, por considerar que ha intentado "presionar a los jueces" al criticar la decisión de enviar a prisión sin fianza al presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ha pedido al PSOE que le corrija.

"Me vuelven a decepcionar los socialistas", ha declarado Rivera en una reunión con el grupo parlamentario de Cs en el Congreso. Así ha valorado las palabras de Iceta, quien ve "desproporcionada" la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sobre Sánchez y Cuixart, descritos en el auto como los "principales promotores y directores" de las protestas de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona contra la detención de altos cargos de la Generalitat de Cataluña.

"Los demócratas tenemos que defender la libertad y la independencia del Poder Judicial", pero en este caso "los socialistas apoyan la presión a los jueces", ha afirmado Rivera, que ha pedido al PSOE que "rectifique o corrija a Iceta" tras su "intento de presión y de juicio de valor sobre lo que tienen que hacer los jueces".

En este sentido, ha subrayado que en un Estado de Derecho es la judicatura la que debe determinar si se ha cometido un delito y qué medidas cautelares se deben adoptar, y ha rechazado que los políticos hagan de "comentaristas de las sentencias" o aboguen por que "el Código Penal no se aplique".

CIUDADANOS NO QUIERE "INJERENCIAS" EN LA JUSTICIA

El líder de la formación naranja considera que aquellos que "pretenden que el Código Penal se aplique según cómo te llamas o qué ideología tienes" están cayendo en "la presión o el chantaje político". "Nosotros no queremos injerencias en la Justicia con la corrupción pero tampoco con la sedición; simplemente defendemos la independencia del poder judicial" para que pueda "tomar decisiones en libertad", ha manifestado.

Rivera ha recordado que en España nadie está exento de cumplir las leyes y que quienes hayan cometido delitos tendrán que pagar por ello. Por eso, ha pedido que no se convierta en "héroes" a estas personas, ya que los que merecen ese calificativo son los que, como los jueces, trabajan por la defensa de "los derechos de los catalanes y de todos los españoles" aun estando "coaccionados y presionados".

Por otro lado, ha vuelto a pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que deje de "marear la perdiz" y que ponga en marcha el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones en Cataluña, ya que "aplicar la Constitución no es una opción, es una obligación". A su juicio, instar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que aclare si declaró o no la independencia de Cataluña en el Parlament no servirá para combatir la "hegemonía" del nacionalismo en esa región en las tres últimas décadas.

"Espero que el Gobierno convoque unas elecciones autonómicas, que les ponga fecha, que volvamos a la calma, garantice la seguridad y la coordinación policial y que los medios de comunicación públicos respeten la ecuanimidad en el proceso electoral", ha indicado, añadiendo que serán los "tecnócratas o burócratas" los que especifiquen cómo se puede aplicar el artículo 155.

Mientras el PP y el PSOE están hoy "más enredados en la burocracia" y los "tecnicismos", el papel de Ciudadanos es "dar esperanza y ofrecer un proyecto de país a muchos españoles que ya no confían en el bipartidismo y quieren una alternativa", ha asegurado, convencido de que en las próximas elecciones autonómicas los partidos independentistas pueden perder la mayoría.

NO SILENCIARÁN A "LA MAYORÍA"

Rivera también ha criticado el cierre del Parlamento catalán, advirtiendo de que al tener suspendidas las sesiones de control al Govern, se está "suspendiendo la democracia" en Cataluña, motivo por el cual el grupo parlamentario de Cs presentará un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional.

"Están intentando silenciar a la mayoría de los catalanes", pero "no tienen paredes, persianas ni pintura suficientes para coaccionar a los valientes", ha señalado en alusión a las amenazas e insultos recibidos en las calles por representantes de Ciudadanos y de otros partidos contrarios a la independencia.