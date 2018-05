Rivera amaga con dejar de apoyar al Gobierno en Cataluña y Rajoy le acusa de "aprovechategui"

Rivera ha preguntado a Rajoy en el Pleno del Congreso por qué el Gobierno no ha acudido al Tribunal Constitucional para intentar impedir que los diputados del Parlamento catalán Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) y Toni Comín (ERC), que continúan fuera de España y han sido procesados en relación con el proceso independentista, puedan delegar su voto.

Si el Ejecutivo no presenta un recurso, "no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Cataluña", le ha advertido, a lo que el líder del Ejecutivo ha replicado que ha actuado asesorado por los servicios jurídicos del Estado, que consideran que ese recurso "no puede plantearlo el Gobierno de España por falta de legitimidad", ya que es una decisión de un Legislativo autonómico sobre su funcionamiento.

Además, ha pedido al líder de la formación naranja que no dedique "sus energías a criticar al Gobierno en asuntos de Estado" y que "se comporte con la misma lealtad con la que se está comportando el PSOE" en relación con la cuestión de Cataluña. "Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio porque ve que está usted de aprovechagui en un tema importante", ha indicado.

