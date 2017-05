Rivera afea a la Generalitat que busque el "cuanto peor mejor" y pide convocar ya elecciones

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha asegurado que como ex diputado en el Parlament le "entristecen" las imágenes que se están viendo de este lunes, con la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, caminando escoltada por el Gobierno catalán hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar por desobediencia ante el Tribunal Constitucional.

Rivera ha advertido de que esa "no puede seguir siendo la imagen de Cataluña", como tampoco puede serlo "la del tres por ciento", en alusión a la investigación sobre presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Así, ha dejado claro que le gustaría que Forcadell no tuviera que comparecer ante el juez, es decir, que no hubiera vulnerado la ley, como ha sido el caso del vicepresidente de la Cámara que pertenece a Ciudadanos, José María Espejo, que no ha sido denunciado "porque no se ha saltado la ley", ha dicho.

En todo caso, ha llamado al Gobierno catalán a "poner fin a este día de la marmota, a esta rueda de hámster" y a poner las urnas para que los catalanes elijan. A su modo de ver, en esas elecciones se elegirá entre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que es quien puede, ha dicho, "tender la mano al resto de España" y ofrecer "reconciliación entre los catalanes".