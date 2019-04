Rivera explica ante unos niños que Franco "odiaba la libertad" y que en la Guerra Civil se hubiera exiliado

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado este jueves ante un grupo de niños que el dictador Francisco Franco era una persona que "odiaba la libertad", y preguntado por que bando apoyaría en la Guerra Civil ha contestado que él se hubiera exiliado "como le pasó a muchos liberales".

Rivera se ha enfrentado a las preguntas de los niños en Telecinco, entre otras cuestiones, los menores le han interrogado por qué es ser un liberal, en qué bando hubiera combatido en la Guerra civil y cómo explicaría a una niña quién era Franco.

Ante esta última pregunta, Rivera ha dicho que Franco era un hombre "al que no le gustaba que la gente opinara, la democracia y que la gente votara". "Odiaba la libertad", ha resumido, y les ha comentado que fue un personaje "de los peores" que ha tenido España.

"Hace 40 años que murió, muchos no lo hemos vivido y tenemos que darnos la mano para pensar que nunca más pueda haber un Franco", ha agregado el líder de Ciudadanos, al ser preguntado por si había conocido al dictador.

Sobre en qué hubiera estado en la Guerra Civil, Rivera ha indicado que seguramente se hubiera tenido que ir de España "como le pasó a muchos liberales".

"Aquí hubo una guerra en la que se enfrentaron primos, hermanos y familias que no debería haber existido nunca. Alguna gente radical intentó enfrentar a la gente que vivía junta y a mí no me gustan ni los bandos ni las guerras y muchos menos entre hermanos", ha afirmado el lider 'naranja'.

En paralelo, ha argumentado que ser liberal es ser "un amante de la libertad" y creer en la "libertad" y el "respeto". "Yo por ejemplo soy un liberal", ha destacado.

Ante una pregunta formulada por un niño con origen venezolano sobre qué medidas tomaría a favor de Venezuela, Rivera ha señalado que se "debería poder votar" y que hay "un dictador, como en su día Franco pero, de otra índole, que no deja que la gente vote".

TAUROMAQUIA

Por otro lado, al ser preguntado por si le gustaban los toros, Rivera ha admitido que no. Si bien ha defendido que a la fiesta nacional "vaya quien quiera" y "quien no quiera, que no vaya". "No me gusta prohibir las cosas", ha subrayado.

Después de que una niña señalara que "es muy duro" ver como matan al toro, Rivera le ha dado la razón, aunque ha argumentado que se hace "en una plaza cerrada" y hay gente que "paga su entrada".

En septiembre de 2018, Rivera rechazó la propuesta que realizó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de celebrar un referéndum en España para que los ciudadanos decidieraon sobre el futuro de las corridas de toros. "El mejor referéndum es si decides ir o no", aseguró por aquel entonces.