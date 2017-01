Rivera afirma que en España ciertas familias, como los Pujol, "siempre salen beneficiadas" judicialmente

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que en España hay algunas familias "muy concretas" que "siempre salen beneficiadas" y que por eso no se han adoptado medidas cautelares judiciales más duras contra la familia Pujol.

"Me parece que hay familias en este país que, ante la duda, siempre salen beneficiadas" y se les dan "las máximas garantías", ha dicho en rueda de prensa en la sede de C's. "No sé si en otros casos se toman este tipo de decisiones", ha añadido Rivera, que, no obstante, considera que el juez puede tomar la decisión que crea conveniente.

Así ha respondido el presidente de Ciudadanos cuando le han preguntado por el informe policial según el cual Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, y su exmujer han evadido 4,5 millones de euros desde que se les investiga judicialmente.

En el informe entregado al juez, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional critica que se haya dado "libertad de movimientos" a Pujol Ferrusola para "sustraer" capital a la Justicia.

HAN "VIAJADO POR TODO EL MUNDO" PESE A ESTAR INVESTIGADOS

En opinión del líder de la formación naranja, muchos españoles "no entenderán" por qué no se han adoptado "medidas cautelares mucho más duras" contra "estos señores que han sacado dinero permanentemente (de España) y que han viajado por todo el mundo".

Rivera cree que las investigaciones judiciales que afectan a la familia Pujol son "el principal motivo del cambio de nombre de Convergència", el antiguo partido liderado por Jordi Pujol.

Sin embargo, ha advertido al PDECat de que no logrará "borrar de un plumazo los 30 años de saqueo" de esa familia porque los catalanes saben lo que ha pasado y "no lo olvidan".

COMPARECENCIA DE COSPEDAL POR EL YAK-42

Por otro lado, el presidente de C's ha instado a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a comparecer en el Congreso para "dar explicaciones" sobre el trato que se dio a los familiares de las víctimas del accidente aéreo del Yak-42, ocurrido en Turquía en 2003, en el que murieron 62 militares españoles más la tripulación.

A su juicio, lo importante no es si Cospedal comparece en Pleno o en comisión, sino que lo haga "cuanto antes", después de que se haya conocido un informe del Consejo de Estado en el que se dice que el Ministerio tuvo indicios de riesgo antes del accidente y, pese a ello, no actuó. Además, considera que el Ministerio debe "pedir disculpas" a los familiares de los fallecidos y ofrecerles "soluciones".

Rivera también ha subrayado la necesidad de que, como consecuencia de ese informe "demoledor", el exministro de Defensa Federico Trillo abandone de manera "urgente" su cargo de embajador en Reino Unido.

"No puede ser que mueran decenas de servidores públicos en un accidente aéreo, que se demuestre que hay una responsabilidad en la mala gestión del mantenimiento de esas infraestructuras, que no se asuman responsabilidades políticas y que además tengamos que escuchar al exministro casi dar lecciones", ha afirmado.