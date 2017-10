Rivera: "La DUI a plazos o al contado es un golpe a la democracia y hay que actuar"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que la declaración unilateral de independencia (DUI) que podría hacer esta tarde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, bien "sea a plazos o al contado" es "un golpe a la democracia y hay que actuar".

En un desayuno informativo en el Foro Next IBS, Rivera ha reclamado dejarse de "eufemismos" en este sentido y ha manifestado que ya está bien de estudiar las medidas a adoptar. "Hoy va a haber un examen y nos van a suspender por incomparecencia", ha advertido.

A su juicio, hay un "suicida al volante" en el Gobierno de Cataluña y es necesario "parar el coche y sacar al conductor", por lo que ha instado al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que supondría una suspensión de la autonomía catalana, para convocar elecciones autonómicas.

También para poner a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo un mando único que garantice que los Mossos d'Esquadra van a cumplir la ley.

Rivera ha insistido en que aplicar el artículo 155 de la Constitución "es hacer política, no es el Código Penal", y que "es mucho mayor el problema de no hacer nada".

"Como tengamos complejos en hacer cumplir la Constitución políticamente hablando, vamos listos", ha aseverado.

"El Gobierno está para tomar decisiones; no las ha tomado hasta ahora y tenía que haberlas tomado antes", ha recriminado, por lo que ha indicado que no se le puede pedir lealtad a Ciudadanos ante la "inacción" ya que no es necesario el apoyo de este partido "para no hacer nada".

Durante su intervención, en la que ha sido presentado por el periodista Manuel Campo Vidal, presidente de Next IBS, Rivera ha criticado el "derrotismo" de PP y PSOE que "dan la batalla por pérdida" ante los nacionalistas en Cataluña en lugar de intentar vencerlos en las urnas, como propone su partido.

"El PP y el PSOE están de retirada en términos políticos", ha lamentado, "porque piensan que no pueden ganar en Cataluña".

Por el contrario, Rivera ha considerado que el futuro pasa por un acuerdo entre partidos que crean en España y ha pedido a estos grupos de la oposición en Cataluña que no piensen en "escañitos".

"Las siguientes elecciones en Cataluña nos pueden llevar a un presidente y un Gobierno de coalición de partidos constitucionalistas", ha manifestado, ya que considera que "el mantra que dice que la mayoría de Cataluña es nacionalista no es verdad".

El líder de Ciudadanos ha iniciado su intervención destacando que hoy "es un día difícil" sobre todo para él como catalán, ante la comparecencia esta tarde de Puigdemont en el Parlament. "No ha sido fácil dormir pensando en este golpe a la democracia que quieren darnos", ha señalado.

"Hoy no tenemos un sueño, tenemos una pesadilla, es un día dramático para la historia de España", ha recalcado ante la posible declaración de independencia por parte del presidente de la Generalitat.

En todo caso, ha confiado en que a nivel económico, ante el cambio de sede social de muchas empresas que estaban ubicadas en Cataluña, "el daño está hecho, pero no es irreversible" ya que considera que las empresas "volverían" si se produce un cambio de Gobierno autonómico.