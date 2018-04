Rivera (Cs) propone al separatismo catalán formar gobierno "dentro de la Constitución" con el que hablar de inversiones

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, se ha referido al conflicto soberanista catalán proponiendo a los separatistas un "pacto" para "volver a la Constitución y el Estatuto de Autonomía" y formar dentro de ésta un gobierno autonómico con el que poder discutir cuestiones vinculadas a la financiación y a las inversiones, "pero no de ruptura".

En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión y recogida por Europa Press, Rivera, ante las reuniones que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está manteniendo en Berlín con Junts per Catalunya, ha señalado que "lo lógico sería respetar la Constitución y que el candidato no estuviera imputado por malversación, rebelión o sedición". En el "mundo paralelo" de Puigdemont, éste "piensa que vive en una República y la va a presidir", cuando se trata de "un huido de la Justicia con delitos a sus espaldas y que sabe que puede acabar muchos años en la cárcel por lo que ha hecho".

Albert Rivera ha vaticinado que se formará gobierno --"por lógica, si pueden gobernar y tienen mayoría no en votos pero sí en escaños con esta ley electoral maldita que tenemos lo intentarán"-- "en el último minuto, tal y como pasó con Artur Mas", pero ha avisado de que "los golpistas no pueden liderar esta nueva etapa" y que los separatistas "deberían buscar gente que no esté imputada y, a partir de ahí, volver a la Constitución y al Estatuto: fuera de la Constitución no hay nada de lo que hablar".

Hasta la formación de un gobierno legítimo, ha avanzado que Cs seguirá solicitando la aplicación del artículo 155, pues "Cataluña no puede ser un territorio sin ley con comandos separatistas, violencia y señalamiento a la gente".

Y es que la Cataluña "de verdad", donde "se ha roto la sociedad y se están yendo las inversiones", necesita un nuevo gobierno "ya", puesto que "están arruinando la comunidad, la están paralizando y dividiendo a la sociedad catalana".

Rivera también ha criticado el rol que juega en el conflicto la televisión autonómica catalana, TV3, "una especie de no-do oficialista del proceso separatista". "No es la televisión de todos los catalanes, ataca permanentemente a la mayoría, y entrevistaba a un prófugo como si fuera presidente en 'prime time' y con un especial", ha lamentado.

A pesar de que han pedido explicaciones, el líder naranja ha recordado que la comisión de control parlamentaria existente en Cataluña "no se pone en marcha", por lo que Cs ha reclamado su activación, ya que "si hay que pedir dimisiones lo hacemos, pero no hay lugar para ello". La otra opción sería apelar al 155 y que sea el Senado el marco de actuación contra "una televisión pública que pagamos todos y que es la más cara de España, con más de 200 millones al año".

"Me gustaría una televisión pública como servicio catalán y español, y no al servicio de la ruptura de un país", ha especificado Rivera, que también recuerda la investigación del desvío de tres millones del erario público destinados al "golpe a la Constitución", que el resto de españoles "no tenemos por qué financiar". "Está bien que el Gobierno haga aspavientos y discursos grandilocuentes, pero hay que controlar las cosas cuando gobiernas", ha dicho.