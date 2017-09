Rivera (Cs) pedirá a la Fiscalía de Menores que actúe "contra los que usan niños"

El líder de Cs, Albert Rivera, ha avanzado este viernes que pedirá a la Fiscalía de Menores que actúe "contra lo que usan niños" para defender el referéndum del domingo.

"En la manifestación contra los atentados vimos que no respetan a los muertos y ahora vemos que no respetan ni a los niños", ha lamentado en un acto en L'Hospitalet de Llobregat bajo el lema '¡No nos callarán!' ante mil personas --500 más se han quedado fuera--.

Lo ha dicho después de que este viernes a las 17 horas hayan empezado movilizaciones y acampadas en varias escuelas que serán punto de votación para evitar que las cierren: "Los niños y las escuelas públicas no se usan".

Rivera se siente avergonzado de ver imágenes de protestas en las que participan niños porque, según ha defendido, las escuelas públicas son símbolo de educación y democracia: por ello no permitirá que los independentistas las "manoseen".

Ha reivindicado una "revolución democrática frente a los supremacistas" independentistas, que considera que se sienten superiores a los demás y que desprecian a los catalanes que se sienten también españoles.

Rivera cree que los independentistas utilizan el referéndum del domingo como "coartada para tapar la boca" a quienes no piensan como ellos, y defiende que se trata de una votación ilegal e ilegítima en la que no hay que participar.

"Basta ya. No nos callarán los ladrones de CDC" porque la mayoría de catalanes se ha hartado de sus políticas y quiere un cambio de Govern cuanto antes, ha clamado.

De hecho, Rivera ha dicho que ahora hay que centrarse en parar "el mayor golpe a la democracia desde el 23F", pero el día 2 hay que trabajar para que haya elecciones autonómicas cuanto antes y que la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, pueda ser la nueva presidenta del Govern y abrir una nueva etapa.

"Habrá que escoger entre Junqueras o Arrimadas", y en ese momento, ha añadido, se verá qué opción elige Podemos, que hasta ahora está jugando con ambigüedad a defender a Puigdemont, ha manifestado.

Y también se ha dirigido al PSOE para advertir a su líder, Pedro Sánchez, de que no servirá como actor político para el futuro del país "si se piensa que Puigdemont y Junqueras son socios para gobernar España".

FRANCO TAMBIÉN HACÍA REFERÉNDUMS

"Franco también hacía referéndums, y Chavez y Castro; pero ellos no son demócratas y nosotros sí", como también los son los funcionarios y políticos valientes que defienden la ley frente a los independentistas, ha reivindicado Rivera.

También ha criticado el nacionalismo y ha pedido que le apunten "el primero de la lista de los malos catalanes" porque, a su juicio, los que son malos catalanes para los independentistas son los verdaderos demócratas.

EL 1-O, JORNADA CLAVE

Rivera cree que el domingo será un día clave, no por el referéndum, sino porque será un punto de inflexión para España y una jornada que pasará a la historia como el día en que "los españoles se volvieron a dar la mano y se dieron cuenta de que tenían que cuidar su país".

Ante la votación, ha pedido a los jueces y los funcionarios que no tengan miedo y no se dejen amedrentar por los independentistas, y a los ciudadanos les ha dicho que no participen: "No tiréis vuestro voto a la basura porque, ¿habéis visto cómo son las urnas, no?", ha ironizado en alusión al modelo de urna de plástico prevista para el domingo.