Rivera afirma que Cs puede ganar las elecciones en Andalucía y que el candidato lo decidirá la militancia en enero

"Estoy muy orgulloso y muy satisfecho del trabajo que se está haciendo tanto a nivel autonómico como a nivel municipal en Andalucía", ha declarado en una entrevista en la Cadena SER de Sevilla, recogida por Europa Press.

En su opinión, Ciudadanos no lo tenía fácil en una comunidad autónoma donde "el PSOE ha sido hegemónico" y ha gobernado con mayorías absolutas, y donde el partido naranja ha tenido que poner "cortafuegos" ante los casos de corrupción de los socialistas. En política, "normalmente, cuando no gobiernas desapareces del mapa", pero Cs ha logrado hacer "una oposición sensata y útil", ha añadido.

EL OBJETIVO ES GOBERNAR LA COMUNIDAD

Ante los comicios de mayo de 2019, lo que pretende Ciudadanos no es simplemente aumentar el número de diputados en el Parlamento andaluz, sino "competir de tú a tú con el bipartidismo y ganar las elecciones". "El objetivo es gobernar Andalucía", ya sea con apoyos parlamentarios de otros partidos o en "coalición", ha explicado Rivera, que ha preferido no adelantar a qué formación apoyaría Cs en el caso de no ganar las elecciones.

Considera que después de 36 años de gobiernos socialistas, "es sana cierta renovación política". "Al PSOE se le puede ganar en Andalucía, y no tiene por qué ser el PP", ya que "hay mucha gente que no dio la mayoría" a este partido "porque no veían un cambio, veían una alternancia", ha señalado.

Cuando le han preguntado si Juan Marín encabezará la lista electoral en las autonómicas y si el portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, aspirará a la alcaldía en esta ciudad, ha contestado que eso lo decidirán los afiliados del partido. "Haremos las primarias en enero seguramente, a principios de año", ha indicado.

Lo que sí ha manifestado es que Millán y el resto del equipo municipal "están haciendo una gran labor" en el Consistorio sevillano, controlando al Gobierno de Juan Espadas (PSOE) y al mismo tiempo llegando a acuerdos. "Estoy satisfecho con el trabajo municipal y creo que los militantes de Ciudadanos lo tendrán en cuenta", ha comentado.