Rivera (Cs): Chaves y Griñán aprovechan su derecho a mentir en el banquillo y ello prueba incompatibilidad con el escaño

En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión y recogida por Europa Press, Rivera ha declarado que no cree que ninguno esté diciendo la verdad en la vista, lo que prueba, más allá del resultado del juicio, "que lo decidirá un juez y no la política", que "hicimos bien exigiendo que se marcharan en ese momento, porque si no, del banquillo irían al escaño y al gobierno".

"Tengo grabado cuando Chaves nos llamó chantajistas al pedir su dimisión por esta imputado", ha señalado el líder naranja, que rememora cómo estas circunstancias propiciaron que "se estuviera a punto de ir a segundas elecciones en Andalucía, pues Susana Díaz y Pedro Sánchez defendían a capa y espada que siguieran".

A su juicio, en política, cuando se da "un escándalo tan grave", los encartados "deben defenderse en el juzgado pero no en la tribuna". Sostiene, pues, que "más allá de la opinión, desde el respeto al proceso judicial, hicimos bien", ya que fue Cs quien lo exigió, mientras que el PSOE los defendía y el PP "nunca dijo ni una cosa ni la contraria, porque a sus imputados los dejaba en el escaño".

Para Rivera, se vive una nueva era en la que la ciudadanía no consiente que "un señor esté imputado por corrupción y defendiéndose luego en el escaño". "Es una etapa en la que todos debemos aplicarnos y llegar a acuerdos anticorrupción para evitar que eso pase", ha concluido.