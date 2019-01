Rivera destaca que la Consejería de Educación con Imbroda al frente será un pilar del Gobierno andaluz

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado este lunes que su parlamentario electo Javier Imbroda dirigirá la Consejería de Familia en Andalucía y ha señalado que Economía también es una Consejería "importante" que van a asumir y "a renovar".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rivera ha adelantado que la de Educación será una Consejería que "va a ser uno de los pilares" de la Junta y estará dirigida por Javier Imbroda.

Del que fuera exseleccionador español de baloncesto, el líder de Ciudadanos ha destacado que sea una persona que viene de la sociedad civil. "Va a ser independiente pero es bueno que se incorpore gente de la sociedad civil al gobierno", ha asegurado, aunque no ha querido anunciar más nombres de consejeros.

"Va a haber un presidente investido, pero un gobierno al 50 y 50. Economía será otra consejería importante", ha dicho poniendo el acento en la corresponsabilidad de Gobierno de PP y Ciudadanos.

REGENERACIÓN DESDE LA VICEPRESIDENCIA

El dirigente 'naranja' ha recalcado que el área de regeneración política dependerá de la Vicepresidencia, que ostentará Juan Marín, poniendo el foco en que la corrupción es "el segundo problema de España".

Rivera ha sostenido que su partido tiene "legitimidad moral" para regenerar el gobierno de la Junta. "Pasar de ERE a regeneración democrática es sustancial", ha reiterado Rivera, quien ha prometido que después de 37 años de gobiernos socialistas "va a haber regeneración en Andalucía".

RELACIÓN CON VOX

Sobre la relación de su partido con Vox, formación que permitirá la formación del gobierno de PP y Ciudadanos, ha querido desmarcarse sobre los postulados de la formación Santiago Abascal, al tiempo que ha defendido llegar a puntos de acuerdo con otros partidos.

"Si usted me pregunta si estoy de acuerdo con las políticas de Vox, la respuesta es no, y con algunas del PP tampoco, pero hay que buscar los puntos comunes y con el PP los hemos encontrado", ha asegurado desmarcándose de Vox, pero poniendo en valor que haya alcanzado un acuerdo con el PP.

"Una cosa es constitucionalimso y otra valorar puntos del programa. Lo novedoso es que en España no ha habido un partido liberal con oportunidad de gobernar, ahora lo hay", ha matizado.

Rivera admite que "le hubiera gustado" que el PSOE hubiera permitido, con su abstención, un gobierno a dos entre PP y Ciudadanos. "Es lo que hemos hecho nosotros otras veces, no veo al PSOE quejarse cuando Ciudadanos le ha apoyado", ha señalado, subrayando que Ciudadanos está dispuesto a dialogar con cualquier partido "constitucionalista".

"Me parece increíble que ya se presupone que toda ley que venga del gobierno de Andalucía va a tener el no del PSOE o el no o el sí de Vox", ha indicado tras subrayar que tiene que empezar la legislatura. "Hay un gobierno sólido con 47 escaños y tendrá que llegar a acuerdos con los diferentes partidos", ha zanjado.

Preguntado por cómo su candidato en Barcelona, Manuel Valls, se ha posicionado sobre el acuerdo para la Junta de Andalucía, Rivera ha asegurado que comparte con el ex primer ministro francés su idea de no llegar a acuerdos con populistas, aunque entiende que el PSOE "echado al monte" ha forzado la situación.

De igual modo, ha calificado de "irresponsable" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no sentarse a negociar, "prefiero ponerme de acuerdo con PP y PSOE, además de nuestras discrepancias", ha expresado Rivera.

ENTRAR EN GOBIERNOS DE CCAA Y AYUNTAMIENTOS EN MAYO

Tras recordar que, en 2015, Ciudadanos entró "con menos fuerza", Rivera ha asegurado que, ahora, tiene la posibilidad de gobernar en comunidades autónomas y capitales de poblaciones.

"Hemos ido poco a poco, Podemos fue a asaltar los cielos y ahí está, nosotros tenemos un proyecto para España a fuego lento", ha concluido.