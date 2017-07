Rivera: Ciudadanos no apoyará que Rajoy comparezca en pleno extraordinario

Ciudadanos no apoyará que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso en un pleno extraordinario tras su declaración en el juicio de la Gürtel, como han pedido PSOE y Podemos, porque, según su líder, Albert Rivera, eso solo le permitiría dar un "mitin" y decir "lo que le dé la gana".

Lo que no ha concretado Rivera es si se abstendrán o votarán en contra de esta solicitud de comparecencia que hoy han acordado personalmente los líderes del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente.

El presidente del partido naranja, en declaraciones en la Cámara, ha defendido que Rajoy acuda a la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP, tal como está previsto, porque ese formato obliga al presidente a no mentir y permite un "careo" entre los intervinientes, lo que puede aclarar más aspectos de la trama.

Sobre la declaración que prestó ayer el presidente como testigo, Rivera ha dicho que "básicamente" el presidente tiene el problema de que "no es creíble" para los españoles, que piensan que "miente".

Cada vez que habla de corrupción, ha señalado, "no le creen" y no lo hacen porque el Gobierno está cargado de "mochilas de corrupción", advirtiendo de que tener un presidente que no es fiable "no es bueno para España".

Todos los papeles de Bárcenas, las declaraciones "por el camino" y las pruebas judiciales "apuntan" -ha subrayado Rivera- a que el PP podría haber tenido una caja B de "mordidas" de contratos públicos.

Por todo esto, ha explicado, Ciudadanos decidió no entrar en su gobierno y aunque permitieron la investidura de Rajoy, igual que hizo el PSOE -ha recordado- eso no quiere decir que le mantengan en el puesto.

Fue Rajoy el que ganó las elecciones dos veces y "habrá que ganarle en las urnas y no en los despachos", ha recalcado el líder del partido naranja.

Por eso, ha avisado, Ciudadanos no apoyará ninguna eventual moción de censura al referirse a la dimisión de Rajoy que pidió ayer Sánchez ni respaldará tampoco ningún gobierno "Frankenstein".

"Por mucho que se pida la dimisión cada cuarto de hora" si no hay un proyecto de gobierno ni apoyos suficientes, esa petición se queda en la "retórica", ahora bien si Sánchez -ha añadido Rivera- quiere encabezar un Ejecutivo con Podemos, Bildu y los separatistas catalanes "tiene que dar un paso adelante", pero Ciudadanos no lo apoyará, ha afirmado.

Por otro lado, ha puesto en valor la ley de contratación del sector público, que se aprueba hoy en el Congreso, porque, entre otras cosas va a poner "luz y taquígrafos" a la contratación, lo que es una manera de combatir la corrupción.