Rivera insta a Cifuentes a explicar su "teoría de la conspiración" y decir quién del PP filtró el informe de la UCO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a explicar su "teoría de la conspiración" y decir quién de sus compañeros del PP cree que sacó a la luz el informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pide que se la investigue por prevaricación y cohecho.

"La teoría de la conspiración que insinúa Cifuentes y el victimismo no me convence", ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. De esta manera, Rivera ha rechazado que, ante ese informe que figura en el sumario del 'caso Púnica', la presidenta regional haya defendido su inocencia diciendo que en política no cree en las "casualidades".

A su juicio, "no vale hacerse la víctima, disparar y generar la sospecha sobre la Policía o la Guardia Civil y luego esconderse", y tampoco dar a entender que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado "actúan al dictado de Ciudadanos, de Podemos o de otros partidos".

Por eso ha pedido a la presidenta autonómica que comparezca en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la corrupción, como ha solicitado Cs, y aclare "quién está detrás de esto".

"¿Es la vicepresidenta? ¿El presidente del Gobierno? ¿El ministro del Interior? ¿(María Dolores de) Cospedal? Porque se refiere a sus compañeros de partido", ha señalado, sugiriendo que el PP, como no celebra primarias para elegir a sus líderes y candidatos electorales, al final "las hace en los juzgados".

PIDE RESPETO PARA LA LABOR DE LA GUARDIA CIVIL

Por otro lado, el líder de Ciudadanos ha pedido respeto para los documentos de la UCO, que son "informes policiales, ni más ni menos", y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, ha indicado que cuando se conocían informes policiales sobre la familia Pujol "había mucha gente del PP que se acogía a ellos legítimamente y que nunca criticó a la Guardia Civil o a la Policía". Así que "estas defensas numantinas tanto de la Policía como contra la Policía me parecen impropias", ha concluido.

EL PACTO CON EL PP EN MADRID NO PELIGRA POR AHORA

Rivera ha afirmado que ahora "la cosa está abierta y hay que ser prudentes", porque el juez "de momento" no ha decidido investigar a Cifuentes "pero tampoco archiva el caso".

En cuanto a las consecuencias políticas, ha dicho que el pacto de investidura del PP con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid "estaría en riesgo" si la presidenta madrileña, alguno de sus consejeros o algún diputado del PP fueran imputados y se negaran a dejar su cargo, cosa que por ahora no ha sucedido.

No obstante, ha reconocido que la situación es "preocupante", que el PP de Madrid "está en descomposición por la corrupción" y que la situación en que se encuentra este partido "no da para poner la mano en el fuego por nadie".