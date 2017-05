Rivera critica que Cifuentes "se haga la víctima" por el informe de la UCO y que Podemos pretenda repartirse consejerías

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que "se haga la víctima" por el informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye delitos de prevaricación y cohecho, pero también ha criticado a Podemos por estar pensando ya en echar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid y "repartirse las consejerías".

"No me vale que Cristina Cifuentes se haga la víctima con esto, pero tampoco me vale que Podemos presente una moción de censura y que se haya repartido ya las consejerías de la Comunidad de Madrid", ha declarado este miércoles en un coloquio organizado en Madrid por el Club Siglo XXI, donde ha pedido "un poquito de sentido común".

Rivera ha defendido que ante los casos de corrupción "hay que ser tan firmes como prudentes". En este sentido, ha indicado que si bien el juez Eloy Velasco ha decidido "de momento" no investigar a Cifuentes, el contenido del informe de la UCO --incluido en el sumario de la causa sobre la 'trama Púnica'-- es "preocupante" y además el caso "no se ha archivado".

Asimismo, ha recordado que esta misma semana ha tenido que dimitir el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, tras ser imputado por su presunta vinculación con esa trama de corrupción. "No creo que la culpa de todo lo que le pasa al PP de Madrid sea de la Guardia Civil, sino de lo que ha hecho en los últimos años en Madrid", ha concluido.

Aunque no ha mencionado expresamente a Cifuentes, el líder de Ciudadanos ha criticado que "algunos se erijan en campeones de su partido" y ha expresado su preocupación porque quienes llevan "30 años" en un partido aseguren que "no saben nada" de lo que este hacía. "Es evidente que quien está en el lodo no puede sacarnos del lodo", ha añadido.

Rivera ha insistido en la necesidad de que la presidenta autonómica comparezca en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la corrupción y responda a todas las preguntas que le hagan Cs y el resto de la oposición. Y a Podemos le ha pedido que "no tenga tanta prisa" y espere a "saber la verdad" sobre lo ocurrido y lo que sabía o no Cifuentes.

PODEMOS HACE POLÍTICA "DE SPRINT EN SPRINT"

Tampoco está de acuerdo con la idea de Podemos de plantear una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de los casos de corrupción en el PP y de cómo los está gestionando la Fiscalía.

Frente a una forma de hacer política "de sprint en sprint", de "asaltar el poder y presentar mociones de censura cada cuarto de hora", Ciudadanos plantea un proyecto "a largo plazo", ha afirmado, aclarando que "no tener prisa" no significa "no hacer nada" y no impulsar reformas, como el PP.

Rivera ha apostado por que Ciudadanos se vaya convirtiendo en "una alternativa ganadora para sustituir a los viejos partidos" (PP y PSOE) y ganarles en las urnas, pero una alternativa que sea "sensata, moderada y razonable".

"Y eso no se construye con ocurrencias, ni con sopas de letras, ni con asaltos al poder", ha advertido, rechazando crear un "Frankenstein político", una alianza en la que Cs se una a Podemos y a fuerzas nacionalistas o independentistas para echar a Mariano Rajoy de La Moncloa, "como pretendía Pedro Sánchez", exsecretario general del PSOE y candidato a la reelección.