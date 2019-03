Rivera respeta el resultado de las primarias en Castilla y León y niega haberse posicionado a favor de Clemente

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este lunes que respeta la decisión de los afiliados en las primarias autonómicas en Castilla y León, donde se ha proclamado vencedor al exdiputado Francisco Igea tras corregirse los resultados, y ha asegurado que nunca se posicionó a favor de ninguno de los candidatos.

"A mí, como presidente del partido, nunca me habrán escuchado apostar por un candidato, porque respeto que gane el mejor, es lo que he dicho en Castilla y León y en los demás procesos. Por tanto, acato y asumo ese resultado", ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Rivera no ha aclarado cómo pudieron emitirse los 82 votos que ahora han sido anulados por la Comisión de Garantías y Valores del partido por no ser atribuibles a ningún afiliado. Ha dicho que respeta la labor de ese órgano y que a él como presidente no le corresponde tomar las decisiones.

Esos 82 votos fueron a favor de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León y exmilitante del PP Silvia Clemente, que el sábado fue proclamada ganadora de las primarias. En la presentación de su candidatura, Clemente estuvo acompañada por el secretario general de Cs, José Manuel Villegas.

"Esto sucede en los partidos que tienen procesos democráticos, yo podría elegir a dedo" a los candidatos electorales "pero no lo quiero hacer"; ahora "los militantes han escogido y es su voz la que vale", ha subrayado.

El líder de la formación naranja ha recordado que Igea forma parte de la Ejecutiva nacional y ha añadido que "es un fantástico candidato, como lo podía ser Silvia Clemente".

AHORA, TODOS A APOYAR A IGEA

A continuación, ha pedido a "todos los militantes del partido" que "apoyen al candidato elegido" en las primarias para aspirar a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas, como hará él mismo.

Sobre la posibilidad de que Clemente se integre en la candidatura de Igea, Rivera ha dicho que no lo sabe todavía, pero ha defendido la decisión que tomó la Ejecutiva de autorizar su participación en las primarias como independiente. "En Ciudadanos estamos abiertos al talento", ha agregado.

Según ha señalado, muchos miembros de la dirección de Cs entraron como independientes procedentes de la sociedad civil, y ahora que tienen más posibilidades de gobernar a todos los niveles territoriales, quieren contar también con gente con experiencia de gestión en instituciones públicas.

SORAYA RODRÍGUEZ

En cuanto a la exportavoz socialista en el Congreso y exsecretaria de Estado Soraya Rodríguez, que abandonó recientemente el PSOE, ha vuelto a expresar el "respeto" que siente hacia ella por su "coherencia" y por negarse a "pactar con los separatistas".

Sin embargo, no ha revelado si finalmente se incorporará a las listas electorales de Ciudadanos: "Vamos a ver, es ella la que tiene que tomar decisiones". Aunque también ha dicho que no le extraña que políticos procedentes del PP y del PSOE, que "se están hundiendo" electoralmente, decidan acercarse a Cs.

"Yo quiero presidir un Gobierno desde el centro político, transversal, quiero incorporar a los mejores" y "no soy sectario", ha manifestado.