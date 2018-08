Rivera critica que Carmena "apoye" el 'top manta': "Si no es un problema, pregunte a los autónomos que pagan impuestos"

En declaraciones a los periodistas antes de la celebración de la Misa de la Virgen de La Paloma, Carmena ha señalado cualquier venta irregular "no es deseable" pero que eso no supone "un problema", porque Madrid es "una ciudad muy amplia en la que hay actividades irregulares que no se deben llevar a cabo pero no es lo más problemático que haya un determinado número de personas" que practiquen "la venta irregular".

"Carmena apoya el 'top manta': 'La venta irregular no es un problema'. Pregúntele a los que sí cumplen: autónomos que pagan cuota, comerciantes que pagan impuestos, restauradores que pagan por sus terrrazas o creadores que les roban su propiedad intelectual", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter.