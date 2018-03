Ripoll sobre Camps: "A veces tuve que hacer de 'pepito grillo' y me hubiera gustado un papel de mayor colaboración"

El expresidente de la Diputación de Alicante, del PP provincial y de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha manifestado no poder ser "objetivo" sobre el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por la relación que mantuvieron, en la que fueron evidentes las discrepancias entre los dos sectores, y ha señalado que no valora las "condiciones de las personas".

"Yo intento ser una persona honrada, honesta y trabajadora. Algunas veces he tenido que hacer un poco de 'pepito grillo' pero no tenía ese papel porque me gustara, sino que me hubiera gustado otro de mayor colaboración, pero ese papel me lo asigné en la época que fui presidente de la Diputación y no cuando estuve como miembro del Gobierno valenciano, cuando las relaciones con todos los territorios eran razonables", ha señalado.

"Yo con Camps saben lo que ha ocurrido y no puedo ser objetivo y prefiero no decir nada", ha indicado Ripoll en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana, a la que estaba citado en calidad de exvocal nato del Patronato de Feria Valencia.

Antes de iniciarse la sesión y a preguntas de los medios sobre si pondría la "mano en el fuego" por Francisco Camps, como previamente han manifestado los expresidentes de las corporaciones provinciales de Valencia y Castellón, Alfonso Rus y Carlos Fabra, ha señalado que él no es "objetivo" porque es conocida su relación con el exjefe del Consell. "Ya saben lo que iba a decirles y a mí eso de la mano en el fuego no me gusta", ha puntualizado.

Ya en su intervención, ha reiterado que con Camps no podía ser objetivo y ha explicado que pese a ser vocal nato únicamente asistió a dos reuniones en 2003 y 2006 y su presencia era "muy testimonial", por lo que no volvió a participar, pero sí conocía el proyecto de ampliación de la institución ferial que ha justificado por "la gran competencia" entre ferias que había y "se hizo con resultados positivos porque la feria estuvo en el ranking de grandes ferias", ha señalado.

Ha defendido que la obra se llevó cabo debido a que otras ferias como Madrid y Barcelona estaban acometiendo actuaciones de este tipo y era un momento "competitivo". "O competías o te quedabas fuera. El resultado después de tantos años quizás ahora sea cuestionable, pero en aquel momento no tuvimos ninguna duda en apostar por la ampliación de Feria Valencia", ha apuntado. Además, ha indicado que fue una apuesta "de común acuerdo" con los sectores económicos y con su "beneplácito" .

Ripoll, que también fue vicepresidente del Consell y conseller en dos ocasiones, ha manifestado que desde el ejecutivo valenciano se apoyó el proyecto de ampliación en el recinto ferial que era "muy ambicioso" y "atractivo", per ha manifestado no conocer "a fondo" todos los datos del proyecto como para saber si hubo sobrecostes.De este modo, ha reconocido desconocer las cuestiones económico-financieras de la feria, igual que las empresas que contrataba, por lo que ha admitido desconocer si se trabajó con Orange Market.

"No sabía las empresas de publicidad que trabajaban para Feria Valencia. No tenía conocimiento porque no nos ponían sobre la mesa todas las contrataciones de todas las empresas", ha señalado para insistir en que su participación en el patronato era de "cortesía".Ha negado haber recibido regalos de la feria y ha indicado que tampoco se le ofreció entradas para la Fórmula 1 de las 400.000 que se regalaron desde la institución. Eso sí, ha indicado que en una ocasión asistió a una prueba porque le invitó Alfonso Rus, pro no por ser miembro del Patronato, sino "como colega".

NO ASISTIÓ A REUNIONES POR EL CONGRESO DEL PP

Asimismo, y cuestionado por los grupos por el Congreso nacional del PP en 2008, ha indicado no haber asistido a ninguna reunión sobre este tema porque en aquella época no asistía a ese tipo reuniones porque no era bien recibido. De este modo, ha afirmado que el tema de la factura por el pago de este evento lo conoce a través de la prensa.

Insistido por si confiaba en la en las decisiones que se tomaban, ha afirmado que hasta 2003, cuando dejó el Consell, sí lo hacía pero después no conocía la situación. "La decisión de ampliar Feria Valencia lo fue tomada con la voluntad de participar en esa competencia fundamentalmente con Feria Barcelona y de Madrid que eran las que querían quitarnos la feria del mueble que era nuestro estandarte", ha remarcado.

"ME NEGUÉ A CONTRATAR A ORANGE MARKET"

Durante su intervención y preguntado por la relación de la institución ferial con la empresa Orange Market ha manifestado desconocer los trabajos y ha recordado que él se negó a trabajar con esta mercantil para la celebración de una gala del deporte en Petrer y el Congreso Provincial del partido. En el primer caso, ha detallado que fue el diputado de Deportes y actual alcalde de La Nucía quien quiso que el evento lo organizase esta compañía, mientras que el Congreso fue una decisión "que entra dentro del ámbito del partido", pero que en ambos casos él rechazó

"No es que tuviera especial animadversión a Orange Market pero en aquella época teníamos unas relaciones tirantes entre la provincial de Alicante y la dirección regional y no queríamos que se produjese esa participación", ha indicado.

Sobre la relación con empresarios como Enrique Ortiz, Ripoll ha subrayado que él es responsable de las campañas en Alicante y Ortiz "no aportó ningún dinero a esas campañas".