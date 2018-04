Según ha informado la Casa de Rey, Bin Salman, que llegará el miércoles a Madrid, será recibido el mismo jueves a las 11.30 horas en el Palacio de la Zarzuela, y posteriormente tendrá lugar el almuerzo e el Palacio Real de Madrid.

No obstante, no está previsto que haya discursos en ese almuerzo, como es habitual en las visitas de Estado. Ésta no lo es, puesto que el príncipe saudí no es jefe de Estado.