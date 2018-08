El Rey preside el homenaje a las víctimas tras ser recibido con gritos de apoyo

La plaza Cataluña de Barcelona ha albergado este viernes por la mañana el acto de homenaje oficial a las víctimas de los atentados terroristas de 2017, a las que han recordado mediante la música y la lectura de un poema en varios idiomas.

El acto ha contado con la presencia de los Reyes, que han sido recibidos con gritos de apoyo a su llegada; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otras autoridades, que han arropado con su presencia a los familiares y acercados de las víctimas, y al resto de ciudadanos que han acudido al homenaje.

El acto ha empezado con 'El cant dels ocells' con siete alumnos violoncelistas de escuelas municipales de música de Barcelona, y la presentadora, la periodista Gemma Nierga, ha dado la bienvenida al "acto de ciudad para acompañar a los que sufrieron la agresión y, en particular, a los que perdieron personas que querían", así como reconocer el trabajo de los cuerpos de emergencias y seguridad, trabajadores públicos y ciudadanos que ayudaron a los demás.

A continuación, ella ha presentado la lectura de un fragmento de un poema de John Donne por jóvenes de diferentes religiones en ocho lenguas --catalán, alemán, italiano, francés, neerlandés, portugués, inglés y castellano-- y ha explicado que fue escrito hace 400 años cuando Europa estaba siendo "destruida" por las guerras relacionadas con la religión.

"Respetar la lengua es respetar a la persona", ha afirmado Nierga, y ha mandado un abrazo a los familiares situados en las primeras filas del público, justo delante de las autoridades, que han seguido el acto de pie.

El texto, del libro 'Devotions Upon Emergent Occasions' ('Devociones sobre situaciones inesperadas'), reza: "Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, tanto da si es un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o tu propia casa: la muerte de cualquier hombre me debilita porque estoy unido a la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas: tocan por ti".

Tras la lectura, 50 alumnos de escuelas municipales y del Conservatorio han interpretado 'Imagine', de John Lennon; 'Over the Rainbow', de Judy Garland; 'Hallelujah', de Leonard Cohen, y 'Qualsevol nit pot sortir el sol', de Jaume Sisa.

La conmemoración de Plaza Cataluña ha tenido como lema 'Barcelona, Ciutat de Pau', y ha sido promovida por el Ayuntamiento con colaboración de la Generalitat y la Delegación del Gobierno en Cataluña, que no han realizado parlamentos institucionales para dar protagonismo a los familiares de las víctimas y los heridos.

Han asistido unos 150 familiares y víctimas provenientes de 12 países: España, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Rumanía.

Al finalizar, Nierga ha saludado de nuevo a las familias de las víctimas, a las que ha asegurado que no olvidarán: "Acabamos este acto, pero no dejaremos de acompañaros porque queremos la paz pero no queremos la indiferencia".

También han acudido representantes de servicios policiales y de emergencia y de los Ayuntamientos de Cambrils (Tarragona), donde se produjo el segundo atentado; Ripoll (Girona), donde residían los terroristas; Alcanar (Tarragona), donde hicieron los preparativos, y Subirats (Barcelona), donde fue abatido el autor del ataque en La Rambla.

Además, han ido representantes de Rubí, Sant Hipòlit de Voltregà, Vilafranca del Penedès (Barcelona) y Zaragoza, municipios en los que residían víctimas mortales, también ha asistido el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella --que ha pedido a las iglesias de su Archidiócesis rezar por las víctimas-- y la mujer de Joaquim Forn, que fue conseller de Interior cuando se produjeron los atentados y ahora encarcelado, Laura Masvidal, entre otras personas.

El homenaje se ha desarrollado mientras en un edificio de la plaza una gran pancarta rechazaba la presencia del Rey en Cataluña, a lo que varios asistentes al acto --ataviados con banderas españolas-- han respondido con vivas al Rey Felipe VI y a la reina Letizia a su llegada a la plaza.