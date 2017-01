Revilla se encara con la presidenta de Madrid por las diferencias fiscales entre CCAA

Fuentes del encuentro han explicado a Europa Press que Revilla, que suele expresarse de forma vehemente, ha elevado el tono de voz al final ya de la reunión para echar en cara la bonificación de determinados impuestos dados sus mayores ingresos, ha dicho, como sede de la capital del país. En la Comunidad de Madrid está bonificado al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que sin embargo está gravado en otras regiones.

Las fuentes consultadas han asegurado que Cifuentes ha respondido con datos y que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha mediado en el debate. La reunión ha terminado sin más desencuentros. De hecho, todos los acuerdos han sido aprobados por unanimidad y el clima de toda la jornada, según muchos participantes, ha sido de cordialidad.

La armonización fiscal entre comunidades ha sido el asunto que ha provocado más declaraciones diferentes entre los representantes autonómicos que han hablado a lo largo del día. Fuentes autonómicas han asegurado que el asunto se estudiará con el nuevo sistema de financiación, tanto la normativa y como el comportamiento fiscal de cada CCAA.

Entre las voces que hoy se han expresado en este sentido se encuentra también la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien también ha exigido que se ponga fin al 'dumping' fiscal entre comunidades porque "no es de recibo que las regiones mejor financiadas puedan acometer políticas de reducción fiscal y otras no tienen financiación suficiente y no pueden hacerlo", ha señalado su portavoz, Miguel Ángel Vázquez.