Revilla "no ve necesaria" la figura del relator pero tampoco entiende tanta "crispación"

No obstante, ha afirmado que "tampoco entiende la crispación y la violencia verbal" de "determinadas declaraciones" al respecto "que desde luego no contribuyen a lo que necesita España en este momento, que es un poco de sosiego".

"No sé si esto puede interpretarse a lo mejor como una concesión a ese grupo de insensatos que ha tirado por la calle del medio en Cataluña, pero por lo que veo tampoco va a tener mucho éxito", ha afirmado Revilla a preguntas de la prensa durante una visita a Valderredible.

El presidente ha afirmado que "todos sabemos que ahí -en Cataluña- hay un problema que hay que intentar negociar y si fracasa la negociación pues aplicar la ley".

"No entiendo esa figura y a pesar de que lo han intentado explicar, no acabo de meterlo yo en mi cerebro, porque en España está todo absolutamente reglado", ha añadido Revilla, quien ha recordado que hay comisiones mixtas comunidad autónoma-Gobierno central, cumbres de presidentes, reuniones sectoriales de cada consejería con el ministerio, etc.

"No sé, es como si tuviéramos una especie de recelo a que no representamos cada uno a nuestro territorio ni el presidente de España representa a todos; es una cosa que a mí no me cabe, pero allá él", ha dicho en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que precisamente este domingo tiene previsto participar en un acto del PSOE en Santander.

VISITA DE PEDRO SÁNCHEZ A SANTANDER

Preguntado sobre esta visita, Revilla ha dicho que Pedro "no le ha comunicado nada", y que si Pedro Sánchez le llama, le hará "un hueco por donde sea para atenderle y reivindicar las cosas que ya él sabe que hemos reivindicado por escrito e incluso a nivel del Parlamento de Cantabria".

"Que venga aquí a presentar candidaturas es un tema de él; a mí no me ha comunicado nada y desde luego tampoco yo le voy a llamar para verle. En todo caso el que visita un territorio, dependerá de él que tenga la deferencia de llamar al representante del Estado en Cantabria que soy yo, pero eso es un tema de él, yo no tengo que intervenir en ese asunto, a mi no me ha llamado nadie.

Preguntado si espera la llamada de Pedro Sánchez, ha contestado que "no espero nada" pero que si le llama, "pues naturalmente que lo recibo". "Cómo no, soy una persona correcta y educada, yo cuando voy a cualquier sitio de España, lo que hago es comunicar al presidente de la comunidad a la que voy que ando por allí, creo que es un tema de educación nada más; ahora, cada uno tiene su manera de funcionar en la vida", ha apostillado.