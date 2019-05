Revilla espera ganar "ampliamente" el 26 de mayo para "no hacer tanta concesión"

El presidente de Cantabria y candidato a la reelección por el PRC, Miguel Ángel Revilla, espera ganar "ampliamente" las elecciones autonómicas y municipales del día 26 para "tener más fuerza" y "no hacer tanta concesión". "Me gustaría ganar ampliamente, cerca de 18 (diputados), para poder tener más fuerza y para no hacer tanta concesión. La mayoría absoluta es imposible".

Así lo ha manifestado en la tarde noche de este jueves, durante la celebración de un mitin en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares, en el que se ha presentado a los integrantes de la candidatura del PRC al Ayuntamiento de Medio Cudeyo.

El líder regionalista ha reiterado que su formación va a obtener un buen resultado el próximo día 26, porque "vamos a sacar más de lo que dicen las encuestas. Lo veo", ha afirmado.

De este modo, Revilla podrá quitarse "la espina" que tiene "clavada "de que "nunca" ha ganado unas elecciones, como le recuerdan los representantes del resto de partidos, de los cuales ha puesto de manifiesto sus divisiones internas.

Así, ha dicho que Ciudadanos han acabado siendo "un ciudadano y otro ciudadano"; que Podemos tiene "un alto nivel de hostilidad"; y que el Partido Popular "está cada uno en una esquina", por lo que ha puesto en duda que puedan gestionar Cantabria. "Si no eres capaz de gestionar tu casa, cómo vas a gestionar la de los demás", ha considerado.

Como contraposición, el secretario general del PRC ha destacado "la unidad y la fortaleza" de los regionalistas, además de algunos datos económicos de la gestión realizada durante esta legislatura, subrayando los "más de 20.000 parados menos" y el crecimiento económico de Cantabria "por encima de la media nacional".

Unos resultados que, ha señalado, se han conseguido por el esfuerzo de los ayuntamientos, las juntas vecinales, el Gobierno y la iniciativa privada porque "el Gobierno de España se ha ido. No existe", ha dicho en alusión a la falta de ayuda del Ejecutivo central.

Al hilo, Revilla se ha referido a la presencia de José María Mazón en el Congreso de los Diputados quien, además de reclamar las conexiones ferroviarias con Madrid y con Bilbao o el pago de la deuda del Hospital Universitario Marqués Valdecilla, defenderá la revalorización de las pensiones y una financiación autonómica ajustada al coste del servicio, ha avanzado.

Y ha insistido que, con Mazón, Cantabria tiene "por primera vez" un diputado en Madrid.

DIFERENCIAR LAS PROMESAS DE LA ILUSIÓN

Por su parte, el candidato del PRC a la Alcaldía de Medio Cudeyo, Juan José Perojo, ha hecho un llamamiento a los presentes para que diferencien entre las promesas y la ilusión. "Cuidado con las promesas. Una cosa son las promesas y otra la ilusión", ha advertido.

Así, ha dicho que él "no prometía nada" porque "no venimos a prometer, sino a trabajar. Trabajo, dedicación y atención a los vecinos. Estamos para trabajar", ha sentenciado.

Con todo, ha mostrado su "ilusión" de poder acometer la ampliación de la carretera de Sobremaza a los institutos.