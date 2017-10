Política

Revilla no desvela si cesará a Tezanos si el PSOE la expedienta e insiste en llamar a la "cordura" a los socialistas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), no desvela si cesará a la vicepresidenta regional, la socialista Eva Díaz Tezanos, si el PSOE la expedienta por no acatar la instrucción de su partido de cesar a dos de sus altos cargos, Salvador Blanco y Rosa Inés García, e insiste en llamar a la "cordura" y a reivindicar que la "estabilidad de un Gobierno y de los ciudadanos está por encima del 'me quito yo para ponerte tú'".