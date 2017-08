Revilla avisa a Rajoy de que va a ser una "matraca" en su reclamación de que pague a Cantabria lo que debe

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avisado a Mariano Rajoy de que es un "hueso duro de roer" y de que va a ser "una matraca" a la hora de reclamar al Estado que "pague" lo que debe a Cantabria y ha instado al delegado del Gobierno, Samuel Ruiz (PP), a interceder ante el jefe del Ejecutivo central para que le reciba y "no tener que ir con una pancarta" a protestar.

"Que soy capaz", ha advertido Revilla, en Cabezón de la Sal, durante su discurso en el Día de Cantabria, en el que se ha quejado de que Rajoy no le ha contestado a las cartas que en abril le envió reclamando al Ejecutivo central que cumpla sus compromisos con Cantabria --como el pago de las obras del hospital Valdecilla, o lo que debe por la implantación de la LOMCE, la dependencia o el proyecto Comillas, ha citado-- ni tampoco a "varias llamadas de teléfono".

Durante el acto, Revilla se ha dirigido al delegado del Gobierno de España en Cantabria, que se encontraba allí presente, para preguntarle si "le parece bien" que Rajoy no reciba al presidente de Cantabria.

Ante la multitud de autoridades presentes y políticos de todos los partidos que ha asistido al acto, Revilla ha opinado que Ruiz, como delegado, debería hacer llegar a su "jefe" que "reciba al presidente de Cantabria". "Que me reciban, que den una explicación y que paguen", ha añadido.

"¿Qué delito hemos cometido?", ha preguntado el regionalista, que ha achacado esta actitud a sus intervenciones criticando a un Ejecutivo central "que ha amparado la corrupción" y ha hecho "recortes infumables" y se ha preguntado si es suficiente que "no caiga bien" a Rajoy para que "paguen a los ciudadanos".

En su discurso, Revilla ha ironizado con la posibilidad de que desde el Gobierno de España se le considere un "subversivo" y "peligroso personaje" y a Cantabria una "tierra peligrosa".

"Cantabria es un peligro que expande la unidad de los pueblos, la tolerancia, la convivencia, la lealtad institucional...", ha dicho irónico Revilla, quien, en su discurso, ha destacado el "dualismo" de una tierra y de una sociedad que "se siente profundamente cántabra y profundamente española". "Creo que es un buen modelo a exportar", ha dicho.

Además, ha asegurado que "jamás Cantabria ha faltado a nada importante a la que haya sido convocado desde Madrid", como el desfile de las Fuerzas Armadas, algo que ha contrapuesto con lo que hacen otras comunidades que "ordeñan luego la vaca" del Estado.

"Y cuando llega luego la reunión de presidentes, que es donde se habla del reparto, tampoco van porque les llevan la comida a casa", ha afirmado Revilla, que ha acusado al Gobierno central de haber convertido el reparto de fondos entre las comunidades en una "mercado persa" por votos.

Asimismo, Revilla ha advertido a Rajoy de que "no le van a callar". "Yo no doblo, este presidente no dobla. Por eso aviso de que va a ser una matraca", ha advertido.

En su intervención, Revilla ha vuelto a reclamar una financiación autonómica en la que se tenga en cuenta el coste de prestar los servicios y no sólo por volumen de población. "Por habitante, nos hunden", ha advertido.