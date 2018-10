Reñé (PDeCAT) ve una "deslealtad" que diputados de su grupo le plantearan su dimisión

"Me reitero en mi inocencia, soy una persona que no he cobrado nunca comisiones, mis bienes son públicos", ha explicado Reñé este jueves en una rueda de prensa diez días después de ser detenido y puesto en libertad con cargos en el marco de una investigación sobre presuntos cobros de comisiones de empresas por adjudicaciones y donaciones a la fundación CatDem.

Reñé ha calificado su detención de "operación de escarnio mediático" y ha explicado que seguirá siendo presidente hasta que el pleno de la institución lo cese aceptando su renuncia, en un proceso que puede alargarse diez días y cuya fecha decidirá él mismo.