Rectora de la UPV dice que ha estado a disposició del alumno agredido por promover una asociación de defensa de España

La rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, ha defendido que la Universidad "tiene que ser el templo de las ideas", donde se pueda debatir "dentro de los límites democráticos, acerca de temas muy diversos" y ha asegurado que la UPV/EHU ha estado "desde el minuto cero" con el alumno que había promovido una asociación de defensa de España y que fue agredido "brutalmente", un suceso que ha "condenado siempre, sin ningún tipo de paliativos, y públicamente".

La Comisión de Educación del Parlamento Vasco ha acogido este miércoles la comparecencia de Balluerka, a petición del PP, para informar sobre la agresión a un alumno de la UPV/EHU que fue atacado por un grupo de encapuchados el pasado 30 de noviembre en Vitoria cuando salía de una charla de la Agrupación de Estudiantes en Defensa de España (AEDE). El estudiante sufrió la rotura de la nariz y uno de sus pómulos, y tuvo que ser operado.

Agentes de la Ertzaintza detuvieron el pasado mes de diciembre a dos individuos, de 20 y 21 años, como presuntos autores de la "brutal agresión" y posteriormente fueron puestos en libertad por el juez aunque no se podrán acercar a las víctima ni al campus de la universidad pública vasca de la capital alavesa. Se les imputa delitos de odio y de lesiones, y les vincula con grupos ultra del deporte.

En su intervención, la rectora de la UPV/EHU ha defendido que la Universidad es "más pobre si en su seno no se puede debatir sobre cualquier cuestión" y ha citado un 'tuit' del presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, que hacía referencia a la celebración en la UPV/EHU de una charla sobre la figura de Stalin en el que decía: "No me imagino una conferencia en defensa de Hitler en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la universidad vasca ¿Algo que decir señora rectora?"

Tras aclarar que no "equipara el 'tuit' con esta agresión tan brutal" porque "son hechos que no tienen absolutamente nada que ver", ha explicado que ha hecho referencia a la publicación de Oyarzábal porque "se ha dicho que la Universidad debería ser el templo de las ideas, del debate", y para comentar que cuando se ha llevado a cabo un debate, "la reacción fue acusar a la rectora de defender a Hitler", algo que considera que está "fuera de lugar".

"Yo creo que la universidad tiene que ser el templo de las ideas y admito cualquier 'tuit' y cuestión pero también quiero que se admita que en la universidad se puede debatir dentro de los límites democráticos, acerca de temas muy diversos", ha defendido.

Balluerka también ha hecho alusión a la carta crítica con la postura de la universidad hecha pública por el alumno agredido para expresar su "sorpresa" porque de su contenido "se podría pensar que la Universidad no había hecho nada por estar junto al alumno".

"DESDE EL MINUTO CERO"

"La UPV/EHU ha estado junto al alumno desde el minuto cero, desde el lunes cuando supimos que se había producido esa agresión y que era alumno nuestro, hemos estado junto a este alumno. Por eso me sorprendió", ha insistido, antes de informar de que el alumno cuenta con un "sistema de seguridad" que se mantiene en la actualidad.

Asimismo, ha recordado que manifestó su intención de "redoblar los esfuerzos para seguir estando junto a él y que nos sintiese más cerca porque evidentemente no nos sintió lo suficientemente cerca".

Por otro lado, ha aclarado que no reprocha al alumno que sintiera miedo después de una agresión "tan brutal". "La agresión fue brutal y nosotros la hemos condenado siempre, sin ningún tipo de paliativos, y públicamente", ha asegurado.

Balluerka también ha criticado que se haya puesto "bajo sospecha" el uso de los locales de la universidad que se ponen a disposición de los estudiantes. La Guardia Civil efectuó el pasado mes de junio varios registros en el campus de Vitoria en un operativo policial en el que se detuvo a tres personas por presunto enaltecimiento del terrorismo y que posteriomente fueron puestas en libertad.

La rectora de la UPV/EHU ha destacado que la Guardia Civil no ha encontrado un "uso ilegítimo" de esos locales y ha recordado que la UPV/EHU regula su uso "para que no se produzca ese uso ilegítimo".

Al respecto, ha lamentado que "en cuanto en la UPV/EHU se pone un cartel, que puede durar cinco minutos", hay alguien que hace una fotografía y la difunde por internet "con el objetivo de desprestigiar a la institución", cuando cree que la sociedad vasca debería hacer todo lo necesario por "prestigiarla".

LOS GRUPOS

La parlamentaria del PP Juana Bengoetxea ha contestado a la rectora que lo que desprestigia de verdad a la universidad es que dentro de ella haya un "grupo de intolerantes que coartan iniciativas de otros jóvenes" y ha criticado que Balluerka equiparase "un tuit con una paliza". Además, ha defendido que no se puede "victimizar" a la institución y ha dicho que echa de menos una actitud "alta y proactiva" por parte de la UPV/EHU.

Tras afirmar que no quiere "politizar este asunto", ha criticado que en la Universidad pública vasca "no se puede debatir sobre ciertos temas" porque "hay miedo". "Sobre la independencia sí se puede hablar pero sobre la permanencia de Euskadi y la historia del País Vasco como parte de la historia de España no se puede hablar y esto es lo que desprestigia", ha defendido.

El parlamentario del PNV Gorka Álvarez ha vuelto a expresar la condena "más rotunda" de su formación a la agresión "inadmisible, de violencia e intolerancia" y ha expresado su apoyo "absoluto a la UPV/EHU a las decisiones adoptadas en este tiempo".

Además, ha asegurado que "la inmensa mayoría de la sociedad vasca defiende la libertad de expresión de quien piensa diferente" por lo que considera que esta agresión "no pone en riesgo el estado de nuestras libertades, como se ha dejado caer desde algunos sectores" y considera que "la clave está en prevenir, condenar y perseguir este tipo de hechos".

Desde EH Bildu, Rebeka Ubera ha lamentado que en el Parlamento "desde hace tiempo", existe una "campaña para desprestigiar a la UPV/EHU", algo que ha calificado de "inaceptable e incomprensible". "Parece que cualquier hecho desgraciado se utiliza con este fin", ha lamentado, antes de defender que la UPV/EHU es "el centro de las ideas diferentes, del conocimiento, del debate, y punto de encuentro para desarrollar todos los puntos de vista".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Iñigo Martínez ha reiterado la condena de su formación a este tipo de hechos y cree que es "de justicia" reconocer que "el papel de la UPV/EHU ha sido bueno" y que han representado "muy bien el espíritu de la universidad y sus objetivos".

También ha destacado el hecho de que "entre la mayoría de los grupos parlamentarios exista un consenso político en contra de la violencia". "Esperamos que hechos de este tipo no se vuelvan a producir", ha señalado.

El parlamentario del PSE José Antonio Pastor ha defendido que esta comparecencia no tiene como objetivo establecer "culpabilidades" sobre la UPV/EHU porque "es un problema no lo ha generado la universidad sino una serie de intolerantes que han agredido violentamente a un estudiante de la propia universidad".

"Esto es lo que hay que tratar de evitar y es lo que entendemos que se ha hecho de forma suficiente por parte de los órganos rectores de la Universidad", ha defendido.