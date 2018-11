Política

Reagrupament no seguirá colaborando con el PDeCAT si éste no se adhiere a la Crida

La Assemblea nacional de Reagrupament decidió este domingo que no renovará su convenio de colaboración con el PDeCAT si la formación presidida por David Bonvehí no se adhiere al proyecto político de Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República.