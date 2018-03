Reactivan el dispositivo de búsqueda del joven de Torremolinos desaparecido desde enero

Así lo han asegurado a Europa Press desde el Sistema Emergencias 112 Andalucía, apuntando que habrá 17 grupos, cada uno encabezado por un agente de la Policía Nacional, que realizarán las tareas de búsquedas en otras tantas zonas en las que ya se había mirado, aunque ahora se hará de manera más intensiva.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos han indicado que el dispositivo de búsqueda recorrerá la sierra del municipio tanto este viernes como el próximo lunes y martes de momento, asegurando que participan, además de Policía Nacional, efectivos de la Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, 112 y voluntarios.

El alcalde, José Ortiz, que ha estado presente en el puesto de mando instalado en la ermita de San Miguel, ha manifestado que "Torremolinos está poniendo todo de su mano para que por fin logremos encontrar a Antonio". "Todos los cuerpos de seguridad, así como voluntarios y Protección Civil del municipio, están a disposición de la familia para poder cerrar el dispositivo de búsqueda con éxito", ha dicho.

Según el Ayuntamiento en un comunicado, el inspector de la Policía Nacional responsable de la investigación ha indicado que "se le da un nuevo impulso a la búsqueda después de un mes y medio de intentos para dar con Antonio Ortega", apuntando que el rastreo será "mucho más efectivo y minucioso, porque sin descartar ninguna hipótesis todo indica que parece estar en esta zona".

Asimismo, ha manifestado que a los efectivos que se encuentran en este punto de salida, "se les sumarán agentes de subsuelo, caballería, helicópteros y drones". "Todo lo que esté en nuestra mano para dar con el desaparecido", ha insistido.

Asimismo, el hermano de Antonio, Cristóbal Ortega, ha valorado "la información de la Policía Nacional acerca de que no se va a escatimar ningún recurso". "Esta es la cuarta que se inicia, continuará lunes y martes, pero no pararemos hasta encontrarlo. Son extrañas circunstancias en las que ha desaparecido, no llevaba ni dinero ni documentación y necesita medicación", ha afirmado.