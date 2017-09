Política

http://www.teinteresa.es/politica/Ramon-Espinar-enfrentamientos-corrientes-Podemos_0_1863414225.html

Ramón Espinar asegura que ya no hay enfrentamientos entre corrientes dentro de Podemos

El portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha asegurado este lunes que en Podemos no hay enfrentamientos entre "familias y corrientes" desde la celebración de Vistalegre 2, cuando el secretario general del partido, Pablo Iglesias, se impuso a Íñigo Errejón. Sin embargo, Espinar ha admitido que en todas las organizaciones hay conflictos. "Y quien piensa que en las organizaciones no hay conflictos es porque no ha estado en ninguna organización", ha añadido.