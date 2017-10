Rajoy: Mi único temor es no cumplir con mi obligación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que su único temor tras decidir que se aplique el artículo 155 en Cataluña es no cumplir con sus obligaciones, que las tiene claras, entre ellas cumplir con la ley.

"Mi único temor como presidente del Gobierno español es no cumplir con mi obligación", ha subrayado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para restaurar el orden constitucional en Cataluña.

Ha respondido en estos términos al ser preguntado si teme las protestas que en Cataluña puede generar el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todo su Govern.

Después de señalar que su único temor es no cumplir con sus obligaciones, ha señalado que no hay ningún país del mundo democrático y civilizado en el que se haya vivido una situación como el "inaceptable" órdago secesionista de Cataluña.

"Lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años que llevo en la vida política", ha incidido, y ha apuntado que él no eligió a su interlocutor, "lo eligieron otros".

"Esto no es propio del mundo en el que vivimos", ha lamentado, y ha hecho hincapié en que los demás, en alusión a los dirigentes de la Generalitat, no han cumplido sus obligaciones, han ignorado la ley y se han saltado la Constitución y el Estatut.