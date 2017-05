Rajoy subraya que es el momento de los "políticos con finura" y se muestra dispuesto a hablar con todos

"Es el momento de los políticos con finura: los de Canarias, los de Galicia y los que se apunten", ha subrayado Rajoy, que ha recalcado que si se logra "generar en las instituciones un mínimo de estabilidad, de llegar a entendimientos, hacer política de verdad y actuar con finura" las cosas "irán bien para todos".

Durante su intervención en el Congreso del PP de Gran Canaria, el presidente ha recordado el "primer paso" que se ha dado en la tramitación de los presupuestos esta semana y ha recordado que ahora falta el segundo paso, sobre el que recordó que para que los PGE salgan adelante necesitan un voto más a favor que en contra y donde Nueva Canarias (NC) se torna decisiva.

Por ello, ha reiterado que su Gobierno hablará "con todo aquel que quiera hablar" en relación al diputado de NC. Sobre ello, ha recordado que han demostrado "voluntad de hacerlo" y como ejemplo de ello se refirió a los acuerdos alcanzados con otras formaciones políticas que "han apostado por la estabilidad" y porque, puntualizó, "se está generando empleo".

Si el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado no sale adelante, ha recordado, solo saldrán beneficiados "aquellos que hacen de las malas noticias y de los problemas su única forma de hacer política, porque son incapaces de plantear una idea mínimamente razonable".

En este sentido, ha subrayado la importancia de sacar adelante los presupuestos para España, ya que a su entender esto serviría para lanzar un mensaje fuera del país de que sus políticos "son capaces de ponerse de acuerdo".

Asimismo, Rajoy repasó algunos datos económicos negativos que ha sufrido España como los "cinco años de crecimiento negativo" o la pérdida de "70.000 millones de recaudación", algo que "ha sido durísimo".

En este sentido, valoró la capacidad de aguante de la sociedad durante los años de crisis, resaltando que el pueblo español puede decir que ha sido capaz de superar "una crisis demoledora". Añadió que España es "un pedazo de país" con políticas y servicios que, aseguró, existen en pocos lugares del mundo.

Asimismo, citó una frase del Cholo Simeone, que había leído hoy, para subrayar la necesidad de trabajar para alcanzar el éxito. "El éxito sólo está delante del trabajo en el diccionario", resaltó parafraseando al Cholo.

LA BAJADA DEL PARO, "UN AUTOESTÍMULO"

Rajoy también ha aprovechado para recordar que el paro ha bajado en abril "y mucho", lo que aseguró "eso no es más que un estímulo para seguir trabajando" porque el Gobierno y el PP "autocomplacencia ninguna".

Añadió que actualmente el paro se está reduciendo a algo más del 10,7 por ciento anual, mientras que apuntó que ciando llegaron al gobierno se destruía a ese ritmo.

CANARIAS

Por otro lado, Rajoy ha resaltado la forma de hacer política que "ha habido y la sigue habiendo" en Canarias "de verdad y con finura". Así, expuso que en el caso del archipiélago si se aprueban los PGE "serán muy positivos para Canarias, muy positivos, y ayudarán a seguir dando pasos adelante".

Si bien no quiso entrar en la 'crisis' ocurrida en el Gobierno de Canarias, que rompió su coalición con el PSOE, sí que valoró el que el PP de Canarias no haya entrado a gobernar porque, matizó, será un "partido para construir y no para deteriorar. Esta es la política de la buena, no como creen otros".

Por último, recordó algunas de las cuestiones negociadas con Canarias como la reforma del REF o los más de 124 millones de euros que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros para políticas activas de empleo de las islas.