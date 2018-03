Rajoy subraya que su intención es volver a presentarse si su partido quiere

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado hoy que quiere volver a presentarse a las elecciones generales: "Es mi intención si mi partido quiere", ha subrayado. En una entrevista en Telecinco, Rajoy ha quitado hierro a las especulaciones sobre si hay gente en su partido o fuera de él que piensa que su tiempo ya ha pasado.

"Eso me lo llevan diciendo muchos años", pero "quien lo decide es la gente, el conjunto de los españoles, y no los que quieren que pase", ha añadido. El jefe del Ejecutivo ha negado que haya un divorcio con Ciudadanos y ha restado importancia a las diferencias con el partido de Albert Rivera. "Yo veo que se meten conmigo a menudo, yo no he dicho una palabra", ha señalado Rajoy sobre Ciudadanos, para recordar después que PP y Cs firmaron "un acuerdo de gobernabilidad" con "obligaciones por ambas parte".

En este sentido ha apuntado que por parte de Ciudadanos las obligaciones más importantes son apoyar en los asuntos europeos y en los presupuestos. Ha insistido en que se puede llegar a un entendimiento sobre las cuentas del Estado, y ha asegurado que hará lo que esté en su mano para lograr el entendimiento, mientras deberían dejarse "a un lado" los "pequeños asuntos".

Sobre otras cuestiones en las que Cs también se ha alejado, como la reforma de la ley de Seguridad, Rajoy ha señalado que "todo el mundo plantea enmiendas y alternativas", pero ha advertido de que es "radicalmente diferente lo que dicen unos y otros" de entre quienes la quieren cambiar.

"A ver si mantenemos entre todos el sentido común de la cámara y planteamos algo razonable", ha añadido. Mariano Rajoy ha vuelto a restar importancia a lo que dicen las encuestas, que apuntan a altos retrocesos del PP y a fuertes subidas de Ciudadanos.

Tras recordar que lleva "algunos años en política" ha asegurado que no se preocupa por las encuestas hasta mes y medio antes de las convocatorias electorales. Y la encuesta que ahora le preocupa, ha añadido, es la de población activa, que muestra la evolución de la creación de empleo. Rajoy ha recordado además cómo se equivocaron los sondeos en otras ocasiones, como cuando auguraban un empate de las cuatro principales fuerzas políticas un mes y medio antes de los comicios de diciembre de 2015 y no ocurrió así.

Y ha querido poner otro ejemplo de cómo cambia el sentido del voto para recordar que Cs -primera fuerza política en las autonómicas en Cataluña- fue el segundo partido más votado en los comicios catalanes de 2015, pero en las generales de junio de 2016 fue la sexta fuerza en esa comunidad, con el PP por delante de Cs en todas las provincias.

Rajoy ha reconocido que el partido del Gobierno sufre mayor desgaste, pero ha recalcado que después "la gente acaba reflexionando, hace balance de conjunto y no suele equivocarse".





El presidente confía en tener presupuestos en marzo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado su intención de que el Consejo de Ministros presente los Presupuestos Generales del Estado en su reunión del 23 de marzo, y aunque reconoció que aún no ha llegado a ningún acuerdo "con nadie", señaló que ha detectado "buena disposición" entre los grupos parlamentarios que podrían otorgarle su apoyo.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Rajoy ha resaltado la importancia para el país de aprobar los Presupuestos, y llamó a la responsabilidad de los grupos políticos para respaldar las cuentas del Estado.

A este respecto, dijo que ya ha mantenido los primeros contactos con las fuerzas políticas y que espera que Ciudadanos "dé un paso adelante" y les dé finalmente su apoyo.