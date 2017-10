Rajoy sitúa como únicos responsables a los que han violado la ley: "Hemos cumplido con nuestra obligación"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado esta noche que los responsables de lo que ha sucedido este domingo en Cataluña son "única y exclusivamente" aquellos que han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia. Según ha subrayado, su Ejecutivo ha cumplido con su "obligación" porque en Cataluña "hoy" no se ha celebrado un referéndum de autodeterminación.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el Gobierno de España y yo soy el presidente del Gobierno de España y he asumido mi responsabilidad. Hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos actuado con la ley y se ha demostrado que nuestro Estado democrático tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio como el que se intentó perpetrar con este referéndum ilegal", ha proclamado.

Así se ha pronunciado Rajoy en una declaración institucional -sin admitir preguntas de la prensa-- en el Palacio de la Moncloa, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, su jefe de gabinete, Jorge Moragas, y varios secretarios de Estado.

LA "FORTALEZA" DEL ESTADO DE DERECHO

El jefe del Ejecutivo ha abierto su comparecencia afirmando "con toda rotundidad" que "hoy no ha habido un referéndum de autodeteminación en Cataluña" y ha subrayado que el Estado de Derecho mantiene su "fortaleza" y responde a quienes lo contravienen o pretenden "subvertirlo", con "eficacia y serenidad".

En su opinión, a lo que han asistido este viernes es a una "mera escenificación" o un "episodio más" de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad, dentro de una "irresponsable estrategia política" de Puigdemont y sus socios para "hurtar la voz" a los que piensan de manera distinta.

Por todo ello, ha culpado exclusivamente al Gobierno catalán y sus aliados de lo sucedido este domingo. "Quiero dejar meridianamente claro que los responsables de estos hechos, de los que nos han traído hasta aquí, son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y al ruptura de la convivencia. No busquen más culpables, no los hay", ha enfatizado.

CATALANES "ENGAÑADOS"

Rajoy ha admitido que tiene muy presente a esos catalanes a los que ha "engañado" el Gobierno catalán y ha dicho entender la "frustración" que pueden sentir. Eso sí, ha dicho que el cauce para debatir sus demandas políticas no puede venir de la quiebra de la legalidad o la imposición, sino de un "dialogo leal" en el que se escuche a todos.

Tras asegurar que la "gran mayoría" del pueblo catalán no ha querido participar en el "guión de los secesionistas", ha hecho hincapié en que la mayoría de los catalanes han demostrado que son "gente de ley" porque "sin aspavientos y sin ruido" han ignorado la convocatoria situándose al lado de la democracia. "Han sabido resistir el embate de las peores prácticas populistas", ha agregado.

El presidente del Gobierno ha afirmado que los independentistas han "fracasado" en un proceso que "solo ha servido para sembrar división, enfrentar a los ciudadanos, soliviantar las calles y provocar situaciones indeseables". "Solo ha servido para causar un grave daño a la convivencia, un bien que debemos empezar a recuperar cuanto antes", ha apuntado.

RECUPERAR LA CONVIVENCIA

Y en este punto, ha dicho que no va a cerrar "ninguna puerta" porque "nunca lo ha hecho" y "siempre" ha ofrecido diálogo "honesto y sincero" pero "dentro de la ley y en el marco de la democracia". A su entender, no pueden permitir que la voluntad de concordia de los últimos 40 años se sustituyan por el "chantaje de unos pocos a toda una nación".

"Han tenido muchas oportunidades de abandonar su empeño ilegal y no han querido. Yo lo he intentado y no nos han escuchado y tenían todos los motivos para renunciar a su sinrazón y no han querido hacerlo. Esperemos que lo hagan ahora y no se empecinen en el error", ha dicho, para añadir que ese camino "no conduce a ninguna parte".

Rajoy ha dicho que a partir de mañana hay que comenzar el restablecimiento de la "normalidad institucional" y ha agregado que para ello quieren seguir contando con el apoyo de los partidos que defienden los fundamentos constitucionales. Con ese propósito, ha dicho que convocará a las fuerzas políticas con representación parlamentaria para reflexionar "juntos" sobre un futuro que deben afrontar "juntos".