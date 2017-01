Rajoy responde a Mas que no habrá un referéndum en Cataluña

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido hoy a la afirmación del expresidente de la Generalitat Artur Mas de que habrá un referéndum en Cataluña asegurando que esta consulta no se va a celebrar porque no es posible.

Rajoy ha sido preguntado por los periodistas por las palabras de Mas en una entrevista en Onda Cero, tras participar en un acto en homenaje a la que fue alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en su tesis de que no se puede celebrar un referéndum en el que se decida sobre España sin que lo haga el conjunto de los españoles.

"Francamente, no se puede. Ningún español puede ser privado de su derecho a decir lo que quiere que sea su país y, desde luego, España es lo que digan todos los españoles y no sólo unos cuantos", ha añadido.

Algo que ha dicho que saben perfectamente "los responsables políticos que han entrado en esta dinámica" que cree que no conduce a ninguna parte.

En ese sentido, ha considerado que el mundo camina hacia la supresión de fronteras y aranceles, hacia la integración, mientras que el camino que algunos pretenden es "hacia atrás".

"Yo estoy dispuesto a hablar y a entendernos, pero no voy a disponer de la unidad de España ni a liquidar la soberanía nacional y la igualdad de los españoles. No lo voy a hacer por dos razones, porque no puedo, no me lo permiten la Constitución ni las leyes, y porque no quiero", ha añadido.

Al preguntarle si cree que hay alguna manera legal de que la Generalitat acceda a los datos fiscales de los catalanes, Rajoy ha dicho que no y ha recordado que la fiscalía está actuando ante las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal respecto a que el Gobierno de Carles Puigdemont tenía de forma ilegal esos datos fiscales.

El presidente del Gobierno ha confiado en que se corrobore la afirmación del Gobierno catalán de que no son ciertas las palabras de Vidal.

"Necesitamos en la política española un poco de mesura, sensatez y sentido común, porque este espectáculo que hemos visto es ciertamente lamentable", ha añadido.