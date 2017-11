Rajoy dice que hay 200 radicales identificados de la huelga del 8 de noviembre en Cataluña que "serán sancionados"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que durante la huelga general que fue convocada el pasado 8 de noviembre en Cataluña por sindicatos independentistas fueron identificados 200 radicales que "ya están fichados" y "serán sancionados". Además, ha arremetido contra los que criticaron que la Policía cargara el 1-O y también criticaron que no lo hiciera el día del paro general. En su opinión, son "políticos con muy poco pudor".

Rajoy ha precisado que durante las protestas del pasado 8 de noviembre, en las que se cortaron carreteras y vías del AVE, fueron identificadas 200 personas y vehículos. "Se han abierto ya los procedimientos, en algunos casos judiciales y en otros administrativos, para sancionar a esa gente", ha dicho antes de remachar: "Esa gente está fichada y será sancionada".

Al ser preguntado, durante una entrevista en la cadena Cope, sobre si Interior ordenó a la Policía, Mossos incluidos, que no desalojaran a la gente durante la huelga general de la semana pasada para evitar que se reprodujeran escenas de violencia, Rajoy respondió que "no".

En este sentido, ha explicado que la citada huelga "no fue una huelga al uso" y ha recordado que los grandes sindicatos españoles y catalanes, UGT y CCOO, no apoyaron esa huelga. "Eso era una actuación por parte de extremistas radicales independentistas que estaban practicando su habitual juego de que cuanto peor vayan las cosas mejor para ellos", ha exclamado.

ESCENAS DRAMÁTICAS DE NIÑOS EN LA AUTOPISTA

Según el presidente, la convocatoria "no tuvo prácticamente ningún seguimiento" pero cree que para "hacerla eficaz", lo que hicieron fue intentar que el transporte no funcionara. "Hubo algunas escenas verdaderamente dramáticas que son muy reveladoras de la calidad humana de quien es capaz de colocar un niño en una autopista para que no puedan circular los coches", ha precisado.

Dicho esto, ha querido dejar claro que los operativos policiales "los hace la policía" y que ni el Gobierno, ni el ministro del Interior saben cómo se hace un operativo policial. Ha insistido en que éstos, tanto el 1 de octubre como en la "mal llamada huelga" fueron organizados por las Policías que son quienes han dicho que las cosas se hacen de una forma u otra.

De hecho, ha apuntado, "hubo un determinado momento en que las vías del AVE fueron invadidas por cientos de personas y fueron los responsables policiales los que recomendaron que no se actuara allí".

Pero como consecuencia de la actuación de los radicales, ha explicado que hubo más de 200 personas y vehículos identificados y se han abierto ya los procedimientos, en algunos casos judiciales y en otros administrativos, para sancionar a esa gente.

PIDE A ALGUNOS POLÍTICOS QUE SEAN MAS "PRUDENTES"

Sin embargo, Mariano Rajoy ha criticado a los políticos que cargaron contra el Gobierno por el hecho de que no hubiera cargas policiales el día de la citada huelga general. Ha dicho de ellos que "tienen muy poco pudor" porque el día 1 de octubre consideraron "intolerable la carga de la policía" y en esta huelga han calificado de "intolerable" que la policía no cargara.

Ha insistido en que las fuerzas policiales hicieron cuanto estuvo en sus manos para que las cosas salieran bien, igual que el 1 de octubre. "No pueden ser blandos un día, duros al siguiente y que eso lo digan políticos que deberían ser más prudentes, no es un dato positivo. Criticar es muy fácil", ha exclamado.

Al ser preguntado por el entrevistador a quién se estaba refiriendo, Rajoy ha dicho que "a nadie en concreto", a lo que éste le ha respondido que no se lo creía. "Pues a lo mejor hace usted bien o no, quien sabe", ha remachado Rajoy con ironía.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que en la vida, cada uno tiene sus responsabilidades, y él confía mucho en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ya que los conoce "bien" porque ha sido ministro del Interior. Por ello, ha insistido en que se deje trabajar a la policía y aunque ha matizado que el "cien por cien de acierto no lo tiene nadie", ha recalcado que en España hay unos buenos policiales.

No obstante, el presidente ha dicho entender a la gente que se ha molestado por los inconvenientes que supuso la huelga porque, ha dicho, "ha sido duro desagradable y molesto", que es lo que "pretenden estos bárbaros que actuaron esos días".