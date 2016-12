Rajoy quiere agotar la legislatura, pero todos deben ceder y evitar que el Congreso sea "un páramo de filibusterismo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que está dispuesto a agotar la legislatura y que puede ser fructífera si todos los partidos están dispuestos a ceder para llegar a acuerdos y evitar así que el Congreso sea "un páramo estéril de filibusterismo parlamentario".

Rajoy ha hecho balance del año 2016 y de los dos meses escasos que lleva al frente del Gobierno tras la nueva investidura en una rueda de prensa en La Moncloa. El presidente ha subrayado que quiere una legislatura de cuatro años que puede ser "fructífera" si los partidos políticos hacen "las cosas bien". "Este país puede demostrar que se puede gobernar sin mayoría absoluta", ha afirmado.

Preguntado si se plantea convocar elecciones en caso de que no salgan adelante los Presupuestos de 2017, no ha querido ponerse en este escenario porque sólo contempla la posibilidad de que sean aprobados. "Si pensáramos que no los vamos a tener, ¿con qué ánimo iríamos a las negociaciones?", ha preguntado.

ACUERDOS PARA "ENMENDAR" LA SITUACIÓN

El presidente ha repasado los "hechos sin precedentes" y los "sobresaltos políticos" del año que termina: una legislatura fallida, la repetición de las elecciones y un gobierno diez meses en funciones, para al final hacer "lo que los españoles dictaron hace un año".

Pero ha asegurado que los pactos y acuerdos de los últimos meses han permitido "enmendar" la situación, entre otras cosas por "la responsabilidad" de otros partidos para evitar terceras elecciones, aunque no ha mencionado a ninguno.

Rajoy ha citado distintos acuerdos para crear comisiones en el Congreso, impulsar un pacto educativo o subir el SMI, aunque de todos ha destacado el que incluyó al PSOE para sacar adelante el techo de gasto para 2017 y la senda de estabilidad, que ha sido visto positivamente fuera de España.

"Si somos capaces de mantener esta actitud responsable y constructiva podemos garantizar a los españoles un futuro de estabilidad y prosperidad que será mérito de todos", ha sentenciado, y ha propuesto a la oposición alcanzar juntos siete grandes metas en 2017.

De entrada, recuperar el 10% del PIB perdido por la crisis, lo que se puede conseguir en el primer semestre del año, ha dicho; también crear medio millón de empleos, cumplir los objetivos de déficit y salir del procedimiento europeo de control, reformar la financiación autonómica, alcanzar un pacto educativo, consensuar el futuro de las pensiones y cómo "erradicar" la violencia de género e impulsar un Europa unida y solidaria.

CIUDADANOS, EL SOCIO PREFERENTE

Un acuerdo en cualquier de estos asuntos, según Rajoy, sería "celebrado" por la sociedad, que a su juicio ha demostrado que huye del radicalismo porque "es moderada". Ha apostado por eso por profundizar en las líneas de diálogo y en un mismo año "pasar de un bloqueo histórico a una colaboración histórica", en clara alusión a posibles pactos entre PP y PSOE.

Preguntado por sus preferencias al sentarse a negociar, Rajoy ha dejado claro que el "socio preferente" del PP es Ciudadanos, porque es el que votó su investidura y el que "quiso ser socio" de los 'populares', pero que también hablará con el PSOE de los grandes temas que son "importantes para el futuro de la nación": educación, pensiones, estabilidad presupuestaria, la OTAN o el diseño europeo. "Es lógico", ha sentenciado el presidente.