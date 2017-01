Política

Rajoy no tiene entre sus grandes prioridades ser recibido por Trump en la Casa Blanca

No cuenta con hacer grandes cambios en el Congreso del PP y empezará a hablar con el PNV de presupuestos El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene entre sus grandes prioridades ser recibido por Donald Trump este año en la Casa Blanca, ya que se vio hace poco con su antecesor, Barack Obama, y España y EEUU no tienen ningún contencioso que urja abordar, han informado fuentes del Ejecutivo.