Rajoy quiere presentar los presupuestos en las próximas semanas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere presentar los presupuestos generales del Estado para 2018 en las próximas semanas, al no haberlo podido hacer antes porque la situación política en Cataluña "aconsejaba no hacerlo", según ha comentado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

En la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo nacional del PP, Maíllo ha señalado que los presupuestos son ahora el próximo gran reto del Ejecutivo.

Unas cuentas que, ha asegurado, están ya elaboradas, y para las que el Ejecutivo espera contar con los mismos apoyos que tuvo con los presupuestos de este año.

No en vano, ha recordado, muchas de las partidas acordadas eran plurianuales, y no tendría sentido que quienes las apoyaron entonces no lo hagan ahora.

Aunque el PNV advirtió de que si se aplicaba el 155 tendría difícil apoyar las cuentas, el PP cree posible llegar a un acuerdo con los nacionalistas vascos, y que hay margen para convencerlos, según han subrayado fuentes populares.

Y sobre la posibilidad de que el lehendakari quiera ahora acercarse al Gobierno una vez frustrados los intentos de mediar con el ya expresidente catalán, Carles Puigdemont, Maíllo ha señalado que Íñigo Urkullu "habrá sacado sus propias conclusiones", y espera que su idea sobre Puigdemont "se acerque más" a la que tiene el Gobierno.

Y confía igualmente en que el lehendakari y el PNV vean que la aprobación del presupuesto va en favor del "interés general de España y también del País Vasco".