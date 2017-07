Política

http://www.teinteresa.es/politica/Rajoy-planteado-candidato-PP-Gobierno_0_1840616307.html

Rajoy dice que tiene "ganas e ilusión", pero aún no se ha planteado si será otra vez candidato del PP al Gobierno

El líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha dicho este viernes que no se ha planteado por el momento si volverá a ser el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de cara a las próximas elecciones generales: "Yo tengo ganas e ilusión y me planteo seguir trabajando. Lo otro francamente no me lo he planteado", ha dicho, en referencia a si ha pensado en optar a la reeleción.