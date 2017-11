Rajoy no es partidario de una reforma constitucional porque el Estado autonómico "ha funcionado razonablemente bien"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que él "nunca" ha sido partidario de hacer reformas de la Constitución para abordar el conflicto con Cataluña porque, en su opinión, el Estado autonómico "ha funcionado razonablemente bien" y "garantiza la solidaridad" entre los españoles.

En una entrevista en Cadena Cope recogida por Europa Press, ha recordado la negociación que se va a abrir en la comisión del Congreso encargada de estudiar una reforma de la Carta Magna y ha reivindicado el "principio de igualdad" de todos los españoles en derechos, deberes, obligaciones y en acceso a los servicios públicos.

Yo nunca he sido partidario de hacer reformas de la Constitución, salvo que tengamos muy claro para qué hay que hacerlas", ha recalcado. Asimismo, ha avisado de que él "no puede aceptar que la voluntad de una minoría se imponga sobre la de una mayoría", tras ser preguntado sobre la posibilidad de que se configure un encaje constitucional "más cómodo" para Cataluña. "

Aunque ha expresado que él "está dispuesto a escuchar y a hablar" con todos las fuerzas políticas en el marco de la comisión del Congreso para la reforma de la Carta Magna, pero no lo está "a ir contra la unidad, contra la soberanía y la igualdad de los españoles". "De ninguna manera", ha incidido.

El líder del Ejecutivo ha insistido en que la negociación política "está abierta" en dicha comisión parlamentaria a la que "tienen derecho" a ir todos los grupos para hablar de temas entre las administraciones.

MODELO BASADO EN LA LEALTAD INSTITUCIONAL

Rajoy ha defendido el modelo "descentralizado" que se configuró en 1978 con el objetivo de que todos los territorios estuviesen cómodos. Y ha recordado que, en ese momento, se logró fijar "unas reglas de juego" a pesar de que algunos "no querían autonomías" y "querían ir lejos".

Y ha hecho hincapié en que el pacto constitucional "se basaba en la lealtad institucional": "Cuando esta se rompe llegamos a un situación como la de Cataluña", ha dicho, defendiendo la aplicación del artículo 155 en Cataluña por parte del Gobierno ante la declaración unilateral de independencia.

"Si el Gobierno de Cataluña se hubiera comportado lealmente (...)nos hubiéramos ahorrado todos problemas, que hemos tenido, que están ahí, y que espero que se resuelvan pronto", ha apuntado,

Preguntado si sería partidario de estudiar la posibilidad de conceder un cupo a Cataluña al estilo del navarro y el vasco, Rajoy ha dicho que no y ha afirmado que en la comisión de la Cámara baja se va a revisar el modelo de financiación autonómica para "corregir cosas si no están bien".

"El tema más importante no es que yo le doy, o le dejo de dar o se lo quite a otro, sino que es un tema de voluntad política fundamentalmente y de lealtad institucional", ha concluido sobre este asuntos, añadiendo que los procesos soberanistas "no son propios del siglo XXI".