Rajoy dice que "lo último" que necesita la Comunitat es seguir "el ejemplo" de "división y enfrentamiento" de Cataluña

"Porque eso es lo que hacen los gobiernos del cambio: Gobernar poco y dividir mucho, y generar muchos más problemas de los que le resuelven al conjunto de la gente", ha manifestado en su discurso ante militantes y simpatizantes en Alicante.

Rajoy, que ha asegurado que es lo mismo que dijo hace dos semanas para las Illes Balears, se ha pronunciado así sobre "las dudas muy fundadas" que mantiene el Gobierno sobre la constitucionalidad de la ley valenciana de plurilingüismo, aprobada por el Consell de la Generalitat en febrero, y ha precisado que se ha instado a la reunión de la Comisión Bilateral.

"Queremos dialogar antes de recurrir, pero que nadie se llame a engaño, el Gobierno estará siempre con la ley y el PP estará como siempre defendiendo la libertad de los padres a elegir el centro y la lengua vehicular para educar a sus hijos", ha enfatizado y ha apuntado: "Cumpliendo la ley no vamos a aceptar imposiciones ni discriminaciones".

Ha alegado que castellano y valenciano son "cooficiales" en la Comunitat Valenciana y "como tales" deben ser "protegidas por los poderes públicos sin generar discriminaciones lingüísticas de ninguna clase".

GESTIÓN EFICAZ

Mariano Rajoy ha contrapuesto a los gobiernos del cambio el PP, a quien se "exige más", y ante ello ha subrayado que hay dos caminos: "Quejarnos más o gobernar mejor. Una no conduce a nada, y gobernar mejor nos llevará a la victoria en la próxima elecciones, mal que les pese a algunos en Alicante, en la Comunitat y en toda España".

Por ello, ha reclamado a los cargos políticos que demuestren que el PP son "los mejores", que ofrecen una "gestión eficaz" dejándose "la piel" sin prometer lo que no se puede cumplir y sin "escatimar esfuerzos".

"Gestión eficaz y gobiernos eficientes deben ser las marcas indelebles del PP", ha afirmado y ha pedido demostrar en Alicante, donde el PP recuperó a mediados de abril la Alcaldía, "eficacia y ejemplaridad".

"Es lo que se espera de ti, Luis", ha espetado Rajoy al alcalde 'popular' de Alicante, Luis Barcala. "Lo puedes hacer", le ha apuntado y ha asegurado a la militancia que en 2019 ganarán las elecciones "con mayoría".

GOBIERNO DEL MÁS VOTADO

Para Rajoy, que el PP haya recuperado la Alcaldía supone que tenga la vara de mando quien dijeron los alicantinos que "tenía que gobernar" por haber sido el partido más votado en 2015, "es bueno para la democracia porque se respeta lo que dice la gente cuando es convocada".

Ha opinado que el gobierno tripartito entre PSPV, Compromís y Guanyar Alacant fue el gobierno de "los que perdieron", que ha hecho perder "el tiempo" y con el "único afán era que no gobernara el PP".

"Siempre hemos defendido que el alcalde sea aquel al que hayan votado más vecinos, es medida de calidad democrática que supone más democracia y una democracia más directa. Obedece a una regla democrática sencilla y perfectamente entendible: El que gana gobierna, creo que no es tan difícil de explicar y de entender; y los que pierden a la oposición. Es puro sentido común", ha argumentado.

"Lo vemos cada día en Madrid, Barcelona, en València, también aquí en Alicante", ha relatado Rajoy sobre "ejemplos" de los ayuntamiento del cambio: "Mala gestión, calles más sucias y el amiguismo adueñándose de la política de contrataciones y de nombramientos; aquí lo sabéis muy bien".

Finalmente, ha relatado que esa "coalición de despachos" se da en el Consell de la Generalitat, "otra coalición de despachos que impone una agenda irrelevante, no solo no se ocupan de los problemas de los ciudadanos, si no que si pueden crean un nuevo, y se empeñan en hacerlo".