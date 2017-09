1-O

Política

Rajoy garantiza que no habrá referéndum: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado este viernes en Barcelona que no habrá referéndum en Cataluña y ha pedido a los independentistas que "no subestimen la fuerza de la democracia española". "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar", ha enfatizado.