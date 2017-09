Rajoy: No habrá nuevo modelo de financiación si no hay acuerdo del PP y PSOE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alertado hoy de que "no se va a aprobar" el nuevo modelo de financiación autonómica si no hay un acuerdo con el PSOE, al que ha instado a sentarse con el Gobierno de España para hablar del nuevo sistema.

"Si hay un acuerdo PP-PSOE, habrá modelo de financiación autonómica, pero el PP en solitario no puede" sacarlo adelante, ha señalado Rajoy durante la clausura de la Interparlamentaria del PP, en la que ha recordado que el grupo popular en el Congreso de los Diputados cuenta con 137 parlamentarios.

Por ello, ha instado al PSOE a que siente al líder del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, o a "quien quieran" del partido a hablar para llegar a "un entendimiento y un acuerdo" sobre el nuevo modelo de financiación, en lugar de "organizar manifestaciones y esas cosas".

De lo contrario, ha asegurado, "no será posible" el nuevo modelo de financiación, ya que él no hará lo que los socialistas hicieron en 2009 y el PP no apoyará el nuevo sistema.

Rajoy ha apelado a la "asunción de responsabilidades" que corresponde a cada uno en la vida política, y ha añadido que "lo mismo ocurre" con el Pacto nacional del Agua, que se empezará a negociar este año, por lo que ha invitado a todos los partidos, y "desde luego" al PSOE, a que "entre" en esa negociación.