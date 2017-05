Rajoy emplaza a Puigdemont a verse en el Congreso, donde debatirá con él "con mucho gusto"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado emplazado de nuevo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a llevar al Congreso su propuesta de referéndum de independencia y ha asegurado que acudirá a debatir con él "con mucho gusto". También ha dejado claro que defenderá el Estado de Derecho de la ley de transitorierdad que prepara el Parlament, un "chantaje" y un "disparate".

"Espero que tenga la valentía, el coraje y la determinación de hacerlo", ha añadido el presidente en el Pleno del Senado en respuesta a la portavoz de ERC, Mirella Cortés. La portavoz le había pedido una respuesta al emplazamiento de la Generalitat de abrir negociaciones sobre las condiciones del referéndum de independencia. El Ejecutivo catalán ha acordado enviar una carta a Rajoy para hacer formalmente esta petición.

El presidente ha exigido respeto a la ley y ha insistido en que no se le puede pedir lo que no puede dar, por lo que el debate tiene que producirse en el Congreso, donde puede reformarse la legalidad para celebrar un referéndum de independencia.

"Lo que le he dicho al señor Puigdemont es de libro: vaya y dígaselo a los 350 diputados que pueden abrir una posibilidad a su planteamiento, que los convenza. Es bueno y positivo que vaya, a debatir y dialogar", ha agregado.

LA LEY DE DESCONEXIÓN, "UNA CACICADA"

Mariano Rajoy también ha vuelto a censurar la forma en que se tramitará la citada ley de transitoriedad, en 24 horas. "Una de las mayores cacicadas que he visto en mi vida. ¿Conoce algún país en la historia de las democracias del mundo en que alguien plantee que en un día va a aprobar una Constitución, sin debate, sin que la oposición diga nada, liquidando la historia de un país?", ha dicho el presidente.

La portavoz de ERC, Mirella Cortés, ha rechazado la vía del Congreso porque ya se han planteado "más de 15 veces los cambios legislativos para hacer una consulta al pueblo de Cataluña" sobre su independencia, que siempre han sido rechazadas. "Esperaban que aceptáramos su España radial, centralista, expoliadora. Pues no, no nos conformamos", ha añadido.

La senadora ha exigido la "desimputación" de las personas investigadas por la convocatoria de la consulta independentista del 9-N y los pasos posteriores, así como la retirada de las recursos impulsados por el Ejecutivo y que el Gobierno se siente a hablar entonces con la Generalitat.

Si no se acepta este planteamiento, ha dicho la portavoz, habrá referéndum. "Nos veremos en las urnas este otoño, no hay ningún paso atrás, no nos lo impedirán ni ustedes ni el Tribunal Constitucional ni todos los artilugios que usen en contra", ha agregado la portavoz de ERC.

Rajoy ha asegurado que el objetivo de su gobierno es mejorar "la vida de la gente", que a eso se ha dedicado al "ayudar" a la Generalitat a financiarse y pagar servicios en los últimos años. "Otros prefieren apelar a las ilusiones, generar inestabilidad, frustraciones muy graves. Yo nunca voy a hacer esto", ha agregado.