Rajoy destaca el voto al PP como "único útil", pues el resto "quita escaños al centroderecha" e "impide el cambio"

En un mitin-comida celebrado en Mos (Pontevedra), donde ha vuelto a aparecer en el segundo día de campaña electoral, Rajoy ha advertido que "cualquier otro voto es un voto inútil, que divide, que le quita escaños a las candidaturas de centroderecha, que no sirve para nada y que impide el cambio".

Estas palabras las ha pronunciado frente a unos 1.000 simpatizantes del sur de Pontevedra que se han acercado a escuchar al expresidente del Gobierno. A la comida también han asistido la cabeza de lista de los populares por la provincia, Ana Pastor; la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; el presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda; y la expresidenta del Parlamento gallego y candidata al Senado Pilar Rojo.

En este contexto, Rajoy ha recordado que "hace meses abandonó la política activa tras casi 40 años asumiendo responsabilidades distintas" en diferentes administraciones --además del Ejecutivo central, en la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, entre otras--. "Pero eso no significa que no me importe la gente de mi país ni la gente de mi partido", ha apostillado.

"Hay cosas en la vida que son para siempre, y para mi el Partido Popular lo es para siempre, y con mucho orgullo", ha expresado, para después recordar que él "no es candidato a nada". "Esa fue otra etapa de mi vida", ha aclarado, si bien después ha explicado que su presencia en Mos es para "pedir el voto" para sus compañeros.

De este modo, ha aprovechado para alabar a Ana Pastor, quien bajo su mandato fue ministra de Fomento y presidenta de la Cámara Baja, como "la mejor candidata" por Pontevedra. "No hay cabeza de lista al Congreso por esta provincia que le llegue a donde estáis pensando a Ana Pastor", ha bromeado.

