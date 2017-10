Rajoy defiende no haber debatido sobre Cataluña en la cumbre por ser "asunto nacional" aunque "todos" le han apoyado

"Este asunto no figuraba en el orden del día. Y yo estoy de acuerdo que no figure, porque es un asunto nacional. Este es un asunto de España" y "por tanto no tiene por qué debatirse", ha explicado en rueda de prensa el jefe del Ejecutivo español, al ser preguntado por qué no aprovechó la cumbre para explicar la situación en Cataluña cuando se le invitó a tomar la palabra durante la cena de este jueves, algo que declinó, según han explicado fuentes diplomáticas a Europa Press.

Rajoy ha asegurado no obstante que "todos, lo que han hecho es apoyar la posición de España, lo cual es muy lógico" dado que la Unión Europea se basa en los principios "básicos" de democracia, el Estado de Derecho y el imperio de la ley y que las autoridades de Cataluña "se han saltado la ley", por tanto es un tema que afecta y preocupa a los dirigentes europeos.

"Esto es algo que va directamente contra los principios básicos y fundamentales de la Unión Europea. Y por eso, a nadie puede sorprender que los dirigentes de la Unión Europea apoyen la posición española", ha remachado Rajoy, que ha agradecido "las posiciones a favor de todo el mundo".

Uno de los apoyos más claros llegó el jueves de la mano del presidente francés, Emmanuel Macron, quien a su llegada a la cumbre pidió un "mensaje de unidad en torno a España" y al respeto a su Constitución. Más tarde, en un encuentro bilateral con Rajoy, Macron ha revelado este viernes que le confirmó el "apoyo pleno y entero de Francia frente a su situación", en alusión al desafío independentista.

También la canciller alemana, Angela Merkel, expresó este jueves apoyo a "la posición del Gobierno español" y reclamó "soluciones dentro de la Constitución española".

La primera ministra británica, Theresa May, ha relevado que ha hablado con Rajoy este viernes sobre Cataluña y también ha apoyado al Ejecutivo español. "La gente debe respetar el Estado de Derecho y defender la Constitución española", ha subrayado la 'premier' en rueda de prensa.

Al ser preguntado por el intercambio que ha mantenido este viernes con su homólogo belga, Charles Michel, cuyas declaraciones sobre la violencia durante el referéndum en Cataluña han provocado el malestar del Ejecutivo español, según han publicado varios medios belgas, Rajoy ha dejado claro que "nunca" ha "tenido ningún problema" con Michel y ha cerrado filas con la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han cumplido con su obligación y tienen el pleno apoyo del Gobierno de España y de su presidente", ha remachado.