Rajoy defiende que el PP "no es un invento de un cuarto de hora" sino al que llaman para "resolver los problemas"

Dice que en las generales "pasó lo que pasó" pero que ahora el PP es "lo que más le conviene a España"

Cree que los españoles "piden moderación" y "eso es lo que es" el PP

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este martes que el PP "no es un invento de un cuarto de hora" sino el partido al que España llama "para resolver los problemas" y las "crisis".

"El PP no es un invento de un cuarto de hora. Ha perdido elecciones y vivido momentos de dificultad. En los primeros años que yo pegaba carteles sacamos 17 escaños y a las siguientes sacamos 9. Y al final hemos logrado mayorías absolutas. Y no una", aseveró durante el mitin de presentación de Pepa Luzardo como candidata a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

Rajoy incidió en que el PP no "está formado por una panda de aficionados", sino que se trata de un partido con eficiencia contrastada para resolver los problemas". "Cuando hay una crisis, ¿a quién llaman siempre? Al PP", sentenció.

Además, aseveró que los populares "no" son "un partido bisagrista": "No aspiramos a estar con unos o con otros, sino que queremos gobernar en España y en Canarias", mantuvo.

El que fuera presidente del Gobierno dijo que "se pueden ganar estas elecciones" porque la gente "a veces vota distinto en unas elecciones y en otras". "Hay que creerlo. Se puede ganar", dijo.

"A España le hacen falta buenos políticos, gente formal en las instituciones. La gente no pide tanto, moderación, que es lo que somos nosotros: el partido de la moderación y así hemos ganado elecciones", argumentó.

También consideró que los españoles piden "solvencia" y "tranquilidad". "Tenemos candidatos acreditados. Todos los candidatos tiene solvencia", incidió.

EL PP "ES LO QUE MÁS LE CONVIENE A ESPAÑA"

Rajoy sostuvo, por otra parte, que en las elecciones generales "pasó lo que pasó" pero que ahora está convencido de que el PP es "lo que más le conviene a Canarias y al conjunto de España".

Rajoy quiso aprovechar para defender el principio de la "lealtad" en la política, por lo que agradeció a los asistentes al mitin su presencia, así como a Luzardo su compromiso con "su ciudad y con su partido".

Rajoy dijo también que su salida de la política "no significa" que le "hayan dejado de importar" el PP o España: "Este partido me importa, me importa Canarias y me importa España. Y después de haber pedido tanto el voto para mi hoy vengo a pedir el voto para los candidatos del PP, porque creo que es lo que más le conviene a Canarias y al conjunto de España".

Reconoció que "no" le "gustó el resultado" de las generales y que no pensó que fuera el que iba a conseguir, "pero hay que mirar al futuro" y el "26 de mayo lo celebraremos en toda España".

Para el que fuera presidente del PP 14 años, el partido destaca porque es el único "capaz de dar soluciones a los problemas de España", como han "hecho en tantas ocasiones". "Somos los que resolvemos los problemas", concluyó.

RAJOY: "ANTONA VA A GANAR, PORQUE TIENE FUERZA Y DETERMINACIÓN"

De Asier Antona, el líder del PP canario y candidato a presidir Canarias, se mostró convencido de que "va a ganar porque tiene ilusión, porque da la batalla y porque se lo cree". "Es joven, está preparado, tiene fuerza, determinación, tiene finura y me ha ayudado mucho en negociaciones complejas pactando con unos y con otros durante la pasada legislatura", recordó.

"Gracias a él y a otros pudimos sacar adelante los presupuestos, que son los que están en vigor porque Sánchez fue incapaz de aprobar unos nuevos", lamentó. Por último, Rajoy quiso dar las "gracias a José Manuel Soria por estar aquí" apoyando al PP: "No esperábamos otra cosa".